ЦИК России обеспечит возможность для голосования на сентябрьских выборах в «красной зоне» больниц

В закрытых отделениях медучреждений, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, при необходимости будут созданы временные избирательные участки. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России. Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула «деликатность ситуации» – «не навязываем эту форму, но там, где есть желающие, необходимо предоставить такую возможность».

Как отметил замглавы ЦИК Николай Булаев, при желании больных коронавирусом проголосовать на предстоящих выборах в закрытых отделениях медучреждений будут созданы временные избирательные участки. «Мы предлагаем, чтобы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в эти комиссии входили люди, которые работают в этих закрытых зонах. Никаких иных людей входить туда не может. В эти места для голосования доставляются бюллетени, прошедшие обработку, никаких бюллетеней и протоколов оттуда не выносится, чтобы не допустить распространения коронавируса, а протокол мы передаем, как и на судах, по техническим каналам связи», – пояснил он.

Глава ЦИК со своей стороны уточнила, что почти 58% членов избирательных комиссий всех уровней привиты от коронавируса. «Во многих регионах этот показатель уже выше 70%, а в ряде регионов – выше 80%. То есть процесс продолжается. Коллеги, прошу вас за оставшееся время не сбавлять темпов… Не принуждая, но всё-таки попытаться убеждать наших людей, как это важно для всех», – отметила Памфилова.

Согласно постановлению ЦИК, голосование на участках в больницах, а также в местах содержания под стражей, на судах, находящихся в плавании, и на полярных станциях, будет проводить только в один день – 19 сентября.

Возможность проголосовать на федеральных и региональных выборах для большинства россиян будет 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.09.21

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