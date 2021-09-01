«Чтобы всех попрыгунчиков остановить»: ЦИК готовит сюрпризы для провокаторов на выборах

На предстоящих выборах Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет использовать цифровой сервис, который поможет предотвратить случаи двойного голосования. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, для провокаторов подготовлен еще целый ряд сюрпризов.

По словам замглавы Минцифры РФ Олега Качанова, предложенный сервис позволит исключить случаи двойного голосования. «Мы сейчас реализовали в личном кабинете участников избирательного процесса сервис, который нацелен на то, чтобы быть помощником председателям избирательных комиссий в принятии решения по выдаче бюллетеней», – пояснил он, отметив, что информация об участии в досрочном голосовании будет выдаваться мгновенно.

В свою очередь, глава ЦИК обратила внимание, что проблема двойного голосования проявилась в основном на участках за рубежом и, в первую очередь, сервис будет доступен там, а также в семи регионах России, где будет проходить онлайн-голосование. «Немножко поостеречь любителей проголосовать и так, и так – и за рубежом, и у нас… Чтобы всех этих попрыгунчиков остановить, мы делаем акцент в первую очередь на этом», – пояснила Памфилова.

«Мы подготовили сюрприз для провокаторов, готовых проверить систему на прочность. Механизм нам позволит не допустить разного рода провокаций, о которых знаем точно – они готовятся. Если кто-то пожелает осуществить провокации, он получит по заслугам», – заявила глава ЦИК.

По ее словам, всех подробностей готовящегося сюрприза раскрывать не будут. «Мы их вооружать не будем. Мы сами будем во всеоружии, чтобы их встретить так, как они этого заслуживают», – заключила Памфилова.

Москва, Мария Соколова

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