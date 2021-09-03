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Выборы-2021: почти 1,7 млн россиян записались на электронное голосование

Почти 1,7 млн заявлений подали россияне на участие в досрочном электронном голосовании (ДЭГ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные были озвучены на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ при рассмотрении уточнений в порядок ДЭГ в Москве.

Согласно постановлению Центризбиркома, участник ДЭГ из Москвы может осуществить возврат к бюллетеню в течение 24 часов с момента первой по времени сессии анонимизации, но не чаще чем раз в три часа, а 19 сентября – до 20:00 по московскому времени. В документе уточняется, что волеизъявлением участника онлайн-голосования считается последний сделанный им выбор.

Напомним, принять участие в ДЭГ могут граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов. Речь идет о Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, а также Москве и Севастополе. Для регистрации нужна подтвержденная учетная запись на ЕПГУ, данные которой сопоставлены с регистром избирателей. Кроме того, подать заявку могут и граждане РФ, не имеющие регистрации по месту жительства на территории РФ, получившие гражданство в упрощенном порядке в соответствии с указом президента РФ №183 от 24 апреля 2019 года. Таким образов в голосовании смогут принять участие также жители Донецкой и Луганской народных республик, имеющие гражданство РФ.

Подать заявление на участие в электронном голосовании можно на портале Госуслуги не позднее 24:00 13 сентября.

Выборы в Госдуму и региональные органы власти пройдут с 17 по 19 сенитября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.09.21

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