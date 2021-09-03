Центризбирком заинтересовался подготовкой фальсификаций на выборах в подмосковном Королеве

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ направила в подмосковный Королев оперативную группу силовиков, чтобы проверить информацию о тренинге по фальсификации предстоящих в сентябре выборов. Центризбирком обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и к губернатору Московской области с просьбой принять необходимые меры.

Как говорится в сообщении ЦИК, в комиссию поступила аудиозапись совещания по «фальсификации выборов», послужившая основой статьи «Новой газеты». «ЦИК России, разделяя озабоченность по этому поводу, оперативно подготовила и направила официальные письма Генеральному прокурору, Председателю Следственного комитета, Губернатору Московской области и Председателю избирательной комиссии Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области. При этом тщательно расследовать возможные факты злоупотребления полномочиями и правонарушений», – пояснил Центризбирком.

Комиссия считает, что если информация о нарушении подтвердится, «то должна быть обеспечена неотвратимость наказания виновных, включая уголовную ответственность.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 03.09.21

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