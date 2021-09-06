Выборы-2021. Более 24 тысяч россиян проголосовали досрочно

В России на предстоящих выборах досрочно проголосовало 29 628 избирателей. Об этом было заявлено на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

По данным ЦИК, в труднодоступных или отдаленных местностях досрочно проголосовало 24 754 россиян, 4874 – на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, 2437 – на зарубежных избирательных участках в шести странах.

В этом году голосование на выборах всех уровней будет проходить 17, 18, 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.09.21

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