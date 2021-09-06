Скандал с подготовкой фальсификации выборов: глава ЦИК сделала выговор руководителю подмосковного избиркома

У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России есть основания полагать, что совещание по будущей фальсификации выборов в подмосковном Королеве действительно произошло. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, посоветовав членам местного избиркома сообщить правду следователям.

Информацию о совещании в Королеве по фальсификации выборов опубликовала 2 сентября «Новая газета». В статье утверждалось, что глав избирательных комиссий инструктировали по результатам голосования на предстоящих выборах. «По нашей предварительной информации и изучения ситуации, (есть) основания полагать, что подобное совещание было – они у нас довольно высокие. Но я думаю, что следствие разберется в этом», – пояснила Памфилова.

При этом глава ЦИК посоветовала главе избиркома Московской области Илье Березкину и членам комиссии, которые предположительно могли участвовать в этом совещании, «говорить правду, когда будут следственные действия». «Они должны четко понимать все последствия, которые могут быть и за дачу ложных показаний, и, не дай Бог, если будут основания у наших правоохранительных органов классифицировать это как групповой сговор. Наша с вами общая задача – предупредить. Мы знаем, что такое город Королев. Мы много лет сталкиваемся с тем, что там происходит», – подчеркнула Памфилова.

«В конце концов, там надо навести порядок, чтобы тени сомнений не было, чтобы ни у кого в мыслях не было творить такие вещи, которые можно назвать преступлением против избирателей. Уверена, что вы (Березкин) сейчас предпримете все необходимые меры, чтобы даже близко ничего подобного там, если это и замышлялось, не произошло. Так вот те, кто предположительно, если подтвердится… должны быть привлечены к той ответственности, которую они заслуживают», – глава ЦИК.

В этом году голосование на выборах всех уровней будет проходить 17, 18, 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.09.21

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