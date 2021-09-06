«Апофеоз грязных технологий»: Памфилова предложила питерским двойникам сняться с выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова предложила избиркому Санкт-Петербурга заменить плакаты с изображением двух двойников кандидата от партии «Яблоко», депутата заксобрания Бориса Вишневского. При этом председатель ЦИК обратилась к этим кандидатам с призывом самим сняться с выборов.

«Вот это апофеоз грязных технологий, которыми фонтанирует Санкт-Петербург», – констатировала Памфилова.

Как сообщалось ранее, в Петербурге два кандидата-самовыдвиженца в законодательное собрание сменили имя и фамилию, став полными тезками «яблочника» Бориса Вишневского. Чтобы быть похожими на него, на предвыборных плакатах двойники изменили себе внешность.

«Вот этот товарищ первый молодой, 1978 года – Алексей Шмелев. Кстати, отец троих детей. Вот я думаю, участвуя в этих грязных технологиях, как он будет потом смотреть в глаза своим детям. Он что стесняется своей фамилии? Ну и шел бы как Алексей Шмелев в этом округе, показал бы на что он способен», – отметила Памфилова.

Глава ЦИК также уточнила, что второго кандидата-двойника зовут Виктор Быков. «Есть такое предложение – обязать эти комиссии, где их принимали, пусть они их пригласят и сфотографируют в том виде, в котором они есть. Заменить этот плакат и сфотографировать их в том виде, в котором они реально есть. Раз захотели на весь город, на всю страну прославиться, то пусть прославляются», – подчеркнула глава ЦИК.

Памфилова предложила кандидатам-двойникам снять свои кандидатуры с выборов. «Если у вас остатки совести остались, соберите их в узелочек и снимитесь, пока есть такая возможность. И никогда не подавайте руки тем политтехнологам, которые толкнули вас на такие вещи, за которые вам будет стыдно перед своими детьми, соседями, коллегами, родственниками», – сказала она.

Памфилова также подчеркнула, что по итогам избирательной кампании ЦИК планирует подготовить соответствующие рекомендации для нового парламента. «Я надеюсь, что законодатель нас услышит, обратит внимание на эту проблему. Я уверена, что наши законодатели не хотят такой конкуренции. Это унижает других кандидатов, и все-таки эту лазейку из закона уберут», – подытожила она.

В этом году голосование на выборах всех уровней будет проходить 17, 18, 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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