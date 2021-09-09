Активность москвичей впечатляет: более 2 млн россиян решились на электронное голосование на выборах-2021

В России более 2 миллионов россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих 17-19 сентября выборах. Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев. По его данным, в Москве активность избирателей «впечатляет».

«Сегодня большой день для ДЭГ: число заявлений в Москве перевалило за полтора миллиона: почти 1 млн 600 тысяч. Активность, с которой москвичи подают заявления, впечатляет. Регионы тоже активны», – сказал он.

Булаев также отметил популярность проекта «Мобильный избиратель», на участие в котором подано почти 1,8 млн заявок. «Мы приближаемся к двум миллионам. За время применения этого механизма ничего, кроме позитивных данных, мы не получали. Это был не самый серьезный по финансовой нагрузке проект ЦИК России, но его польза для избирателя очень существенна», – пояснил замглавы ЦИК.

Голосование на выборах всех уровней пройдет 17, 18 и 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также граждане России, проживающие в ДНР и ЛНР. Подать заявление на участие в электронном голосовании можно на портале госуслуг не позднее 24:00 13 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.09.21

В «Роскосмосе» назвали причину срабатывания пожарной сигнализации на МКС. / В России задержали мужчину, продававшего услуги киллеров в даркнете. / Путин посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»