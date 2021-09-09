Скандал в Подольске: кандидат в депутаты Госдумы обвинил администрацию города в краже агитационных материалов

В Подольске разгорается предвыборный скандал: известный политолог, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – за правду» Олег Бондаренко обвинил администрацию города в краже агитационных материалов.

«Сегодня при контрольном объезде сотрудники моего штаба обнаружили, что были срезаны три моих рекламных материала на автобусных остановках на Вокзальной площади Подольска и один на остановке на платформе Кутузовской. Компания, размещавшая рекламу, ООО «Смарт-Регион», в личной беседе говорит, что это было сделано по прямому указанию Администрации Подольского городского округа», – сообщил Бондаренко в публикации на своей странице в «Фейсбуке».

Кандидат в депутаты уточнил, что намерен подать в полицию заявление о краже агитационных материалов.

Москва, Екатерина Попова

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