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Четверг, 9 сентября 2021, 19:12 мск

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Скандал в Подольске: кандидат в депутаты Госдумы обвинил администрацию города в краже агитационных материалов

В Подольске разгорается предвыборный скандал: известный политолог, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – за правду» Олег Бондаренко обвинил администрацию города в краже агитационных материалов.

«Сегодня при контрольном объезде сотрудники моего штаба обнаружили, что были срезаны три моих рекламных материала на автобусных остановках на Вокзальной площади Подольска и один на остановке на платформе Кутузовской. Компания, размещавшая рекламу, ООО «Смарт-Регион», в личной беседе говорит, что это было сделано по прямому указанию Администрации Подольского городского округа», – сообщил Бондаренко в публикации на своей странице в «Фейсбуке».

Публикация в «Фейсбуке»

Кандидат в депутаты уточнил, что намерен подать в полицию заявление о краже агитационных материалов.

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Метки / Бондаренко Олег

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