Массовое отравление в Москве: в арбузе оказались следы вещества для дезинсекции

Массовое отравление арбузом в Москве, в результате которого двое человек погибли, может быть связано с использованием вещества для дезинсекции, которое применялось для обработки магазина «Магнит». Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

«По результатам исследования арбузов из квартиры заболевших и из торгового предприятия «Магнит» обнаружены следы вещества для дезинсекции – уничтожения насекомых. Это вещество использовалось специализированной организацией для обработки помещений этого магазина», – цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

В Роспотребнадзоре уточнили, что были проведены лабораторные исследования продуктов питания из квартиры, где проживали погибшие, и магазина «Магнит». Изучены пробы воздуха в помещениях дома и магазина на наличие загрязнителей по полной линейке исследований.

«Проведенные исследования проб воздуха в помещениях дома Совхозная, 16, а также воды из разводящей сети дома на санитарно-химические, токсикологические и бактериологические показатели безопасности показали, что никаких опасных для здоровья веществ или концентраций в пробах воздуха и воды не содержится. Риски для жителей дома отсутствуют», – уточняется в сообщении.

В управлении Роспотребнадзора по Москве также заявили, что «продолжается плотная работа и сотрудничество со Следственным комитетом для установления виновных».

Напомним, в Москве вечером 9 сентября и следующим утром умерли бабушка и внучка, которые съели арбуз. Бывшая вместе с ними 38-летняя женщина остается в больнице. 11 сентября были госпитализированы еще шесть человек с признаками отравления, жившие в том же доме на Совхозной улице, что и первые потерпевшие.

В крови умерших пенсионерки и подростка, якобы отравившихся арбузом, нашли следы токсина этиленгликоля. Вещество очень ядовито и при приеме внутрь может привести к смерти, сообщили СМИ со ссылкой на источники.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.09.21

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