В некоторых регионах до 9 бюллетеней: в России завершается подготовка голосованию на 4400 избирательных кампаниях

В ближайший уик-энд в России завершится голосованием 4 400 избирательных кампаний всех уровней во всех регионах. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, в некоторых субъектах РФ избиратели получат по 9 бюллетеней.

«Замещению подлежит более 31 тысячи мандатов. Нас ждут выборы депутатов Госдумы, в 46 регионах предстоят выборы в органы государственной власти субъектов РФ, то есть в 39 регионах – это выборы депутатов законодательного собрания и в 9 регионах – это прямые выборы высших должностных лиц», – уточнила Памфилова, пояснив, что в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии глав республик будут выбирать депутаты парламентов по представлению главы государства.

Глава ЦИК отметила, что большинство из 4 400 кампаний – это муниципальные выборы. «Избирателям предстоит принять очень даже не простое решение – в некоторых регионах они получат, только вдумайтесь, до 9 бюллетеней по разным уровням выборов. И можете представить себе, какую огромную работу, какую сложную, проделали наши комиссии, особенно в этих регионах», – подчеркнула она.

Также Памфилова обратила внимание, что из 30 партий имеющих право участвовать в выборах, 26 – выдвинули списки, у 23-х – они были зарегистрированы. Для сравнения, в 2016 право участвовать в выборах имели 74 партии, 48 из них выдвинули кандидатов, у 42-х – списки были зарегистрированы.

Голосование на выборах всех уровней пройдет 17, 18 и 19 сентября. Жители Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей смогут проголосовать дистанционно с помощью Интернета.

Москва, Мария Соколова

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