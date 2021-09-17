Глава ЦИК России анонсировала сохранение 3-дневного голосования на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России по окончании сентябрьских выборов планирует поставить на обсуждение вопрос, как развести учебный и избирательный процесс в школах. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, трехдневное голосование, скорее всего, в будущем сохранится.

«У нас почти половина участков расположены именно в учебных заведениях. С другой стороны, у нас еще очень значительная часть членов комиссий – сотрудники системы образования, на них ложится огромная нагрузка на этот период, учитывая, что учебный год начинается. Системно эту проблему придется решать», – пояснила она.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова со своей стороны уточнила, что на всех участках, которые расположены в школах, голосование проводится только в отсутствие детей. «По окончании периода голосования дети могут прийти в школу только тогда, когда школа полностью продезинфицирована и отмыта от остатков дезинфекционных средств», – подчеркнула она.

В России более 49 тысяч избирательных участков размещаются в образовательных учреждениях. Голосование на выборах всех уровней проходит с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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