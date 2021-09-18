ЦИК сообщил о новой DDoS-атаке на свой портал

Сегодня утром на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России предпринята еще одна DDoS-атака. Как говорится в сообщении Центризбиркома, было заблокировано около 246 тысяч запросов.

Накануне были зафиксированы три целенаправленные атаки на интернет-портал ЦИК России: две попытки сканирования на предмет уязвимости и одна распределенная DDoS-атака, уточнили в ЦИК.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.21

«Все штабы приведены в полную готовность»: КПРФ готовится к массовым акциям протеста после выборов. / «Есть ряд абсолютно вопиющих фактов»: в КПРФ заявили о грубых нарушениях на выборах. / Суточная заболеваемость Covid-19 в России продолжает расти: за сутки выявлено более 20 тысяч новых случаев. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»