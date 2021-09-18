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Суббота, 18 сентября 2021, 15:07 мск

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ЦИК сообщил о новой DDoS-атаке на свой портал

Сегодня утром на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России предпринята еще одна DDoS-атака. Как говорится в сообщении Центризбиркома, было заблокировано около 246 тысяч запросов.

Накануне были зафиксированы три целенаправленные атаки на интернет-портал ЦИК России: две попытки сканирования на предмет уязвимости и одна распределенная DDoS-атака, уточнили в ЦИК.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / ЦИК РФ

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