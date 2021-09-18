ЦИК сообщил о новой DDoS-атаке на свой портал

Сегодня утром на сайт Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России предпринята еще одна DDoS-атака. Как говорится в сообщении Центризбиркома, было заблокировано около 246 тысяч запросов.
Накануне были зафиксированы три целенаправленные атаки на интернет-портал ЦИК России: две попытки сканирования на предмет уязвимости и одна распределенная DDoS-атака, уточнили в ЦИК.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 18.09.21
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