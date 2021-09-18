«К сожалению, наши опасения оправдываются»: лидер «эсеров» заявил о массовых нарушениях на выборах

Региональные избиркомы перешли от массового голосования бюджетников на «зачетных» участках к массированному выездному голосованию, в ходе которого наблюдатели от «Справедливой России» фиксируют многочисленные нарушения. Об этом заявил лидер «эсеров» Сергей Миронов.

«Массовое выездное голосование становится еще одним порочным ноу-хау текущих выборов, бросающим тень на их прозрачность и легитимность», – констатировал политик, обратив внимание, что еще накануне выборов в ряде регионов, например, в Санкт-Петербурге избиркомы внезапно резко увеличивали число переносных урн – до четырех-пяти на ряде участков. «По этому поводу наши соратники направляли жалобы в ЦИК, мы расценивали это как подготовку к фальсификациям. К сожалению, наши опасения оправдываются. Мы фиксируем случаи, когда члены избиркомов просто сбегают с этими переносными урнами с участков, стараются не взять с собой ни наблюдателей, ни реестры для выездного голосования. Зато берут с собой лишние бюллетени, которые возвращаются уже с отметками за нужных кандидатов от «правильной» партии. Массовое выездное голосование становится инструментом фальсификаций и вбросов!» – подчеркнул Миронов, слова которого цитирует пресс-служба партии.

«Эсеры» утверждают, что подобные нарушения фиксировались наблюдателями в Ленинградской области: на участке 432 члены избиркома ушли на надомное без реестра и независимых наблюдателей с 300 бюллетенями. Когда комиссию по требованию представителей партии вернули, в неопечатанном ящике обнаружили 40 бюллетеней за кандидата от «Единой России». В Приморье на участках 1955 и 1964 комиссия также отправилась на выездное без предупреждения и без наблюдателей. На другом участке 3418 член избиркома в ходе надомного голосования указывал избирателю, где нужно ставить «галочку», инструктаж попал на видео. В Устиновском районе Удмуртии некие лица уговаривали граждан записаться на выездное голосование и поддержать нужных кандидатов и партию за 500 рублей. В Калмыкии на выездное берут намного больше бюллетеней, чем зарегистрировано в реестрах. Практика массового выездного голосования фиксируется также в Астраханской, Волгоградской областях, Петербурге, Крыму.

«На одном из участков в Ялте из 1700 избирателей почти 1000 надомников. Аномально интенсивное выездное голосование в избиркомах объясняют пандемией», – отметил Миронов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.21

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