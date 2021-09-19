«У вас там «пятая колонна»: Памфилова раскритиковала работу избирательной комиссии Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что в избиркоме Санкт-Петербурга есть «пятая колонна», которая не заинтересована в выявлении нарушений в ходе выборов. Она потребовала принять меры в отношении главы ТИК, где с участка вынесли сейф с бюллетенями.

«Хотелось бы, чтобы в целом более эффективно контролировала ситуацию в городе комиссия. Я понимаю, что у вас там «пятая колонна» <...>, которая не заинтересована в том, чтобы все это выявлялось. Но я надеюсь, что все-таки большинство членов комиссии настроены на то, чтобы держать ситуацию под контролем, чтобы всякого рода таких случаев не происходило», – цитирует Памфилову РИА «Новости».

Глава ЦИК потребовала принять меры в связи с сообщениями о выносе сейфа с бюллетенями на участке №771, назвав произошедшее «из ряда вон выходящим случаем». «Надо все это документально оформить с представителями правоохранительных органов федеральных, по своей части городская избирательная комиссия должна принять все меры, вплоть до увольнения председателя ТИК», – подчеркнула Памфилова.

Ранее в Санкт-Петербурге на выборах депутатов Законодательного собрания была зафиксирована регистрация сразу трех Борисов Вишневских, двое из которых сменили имена и фамилии незадолго до выборов. Памфилова тогда назвала происходящее «издевательством над избирателями».

По данным на утро 19 сентября, в Санкт-Петербурге зарегистрирована минимальная явка избирателей – 20,69%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

На выборах в Госдуму проголосовало большинство арестантов. / Выборы-2021: в Москве в онлайн-голосовании приняли участие более 97 зарегистрированных избирателей. / Главой Северной Осетии избран Сергей Меняйло. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»