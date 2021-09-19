«Самый маломобильный» месяц: Памфилова выступила за перенос 3-дневного голосования на октябрь

Единый день голосования в будущем следует проводить во время школьных каникул в октябре. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в общественном штабе по наблюдению за голосованием в Москве. По ее словам, второй месяц осени считается самым маломобильным.

Глава ЦИК пояснила свою позицию по переносу выборов на конец октября, которую намерена обсудить на самом высоком уровне. «Я буду говорить с президентом об этом. Вот перепись проводят в октябре. Знаете, почему? Октябрь считается самым маломобильным месяцем. В школах в конце октября, по-моему, какие-то каникулы есть, понятно, что не во всех. Если… в основных учреждениях сделать эту каникулярную неделю, то можно было бы проводить (выборы) без больших потерь», – пояснила Памфилова.

«Надо собирать специалистов, взвешивать все аспекты, если эта трехдневка приживется. Она может прижиться, потому что… понимаете, даже тем же специалистам и политикам это не нравится, а людям нравится. Все опросы показывают, что они могут прийти в пятницу проголосовать и уехать на дачу. На мой взгляд, октябрь – конец», – сказала она.

Сегодня в России завершаются выборы в Госдуму, региональные и местные органы власти. В этом году из-за пандемии голосование проходит три дня – с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 19.09.21

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