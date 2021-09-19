КПРФ готовят к запрету? Памфилова сравнила компартию с экстремистской организацией Навального

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова намерена направить лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обращение с просьбой разобраться в информационной атаке на избирательные комиссии, которым якобы от партии поступили обращения провокационного характера о непризнании итогов выборов. При этом руководитель Центризбиркома сравнила действия КПФР с запрещенной в РФ организацией.

«Сейчас готовлю обращение к Геннадию Андреевичу Зюганову, идут сообщения, практически изо всех регионов от наших председателей комиссий: (...) представители КПРФ пошли в информационную атаку, заваливают всякими документами, методы точно такие же, как уже пробовали на нас «Штабы Навального» (признаны в РФ экстремистской организацией), по некоторым территориям, даже их люди, пытаются вывести комиссии из строя», – цитирует Памфилову «Интерфакс».

«Не знаю, кто это действует, или это провокации, но сейчас уже начинают заваливать комиссии подобным особым мнением, которое формировалось еще до выборов, то есть трафареты такие», – добавила она.

Глава ЦИК уверена, что подобных указаний от руководства партии в лице Геннадия Андреевича быть не могло. «Мы знаем эту технологию, мы сталкивались на предыдущих выборах, срочно, пожалуйста, направить сообщение Геннадию Андреевичу, пусть разберутся с тем, кто это делает, или специально дискредитирует партию, от их имени действуют, или действительно разобраться, кто занимается тем, чтобы выбить комиссии в самый сложный момент», – сказала Памфилова.

По ее словам, представители КПРФ работают практически во всех избирательных участках, «то есть, в том числе, они и им ставят подножки».

Со своей стороны, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что заявление Памфиловой об информационной атаке со стороны КПРФ продиктовано недовольством поступающими итогами выборов. «Элле Александровне надо проявлять сдержанность. Я понимаю, что их не устраивают результаты выборной кампании. Если хотите стабильности в стране, полноценного диалога, ведите его с народом», – сказал Зюганов.

Ранее лидер КПРФ анонсировал акции протеста с 20 сентября с целью не попустить «кражи» голосов избирателей.

Москва, Светлана Антонова

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