Довыборы в Мосгордуму: лидируют Елена Кац и Владимир Рыжков

На довыборах в Московскую городскую думу лидируют представитель «Единой России» Елена Кац и член Общественной палаты столицы Владимир Рыжков, выдвигавшийся от партии «Яблоко». Как сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, таковы данные после обработки почти 100% протоколов.

«По предварительным данным, на довыборах в Мосгордуму по округу №19 побеждает Кац, отрываясь от второго в списке на 9 тысяч голосов; по 37-му – Рыжков с отрывом в тысячу голосов. Обработано почти 100% протоколов», – передает ТАСС слова Реута.

Довыборы в Мосгордуму проходили 17-19 сентября одновременно с выборами в Госдуму. Голосование проводилось как в традиционном, так и электроном форматах.

В 19-м одномандатном избирательном округе выбирали нового депутата из-за смерти Николая Губенко. Там было зарегистрировано 13 кандидатов. Кац была выдвинута партией «Единая Россия».

В 37-м округе место освободилось после лишения депутатского статуса из-за условного срока по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. На его мандат претендовали 9 человек. Рыжкова выдвинула партия «Яблоко».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.09.21

Россияне в Сербии активнее всего голосовали за «ЕР» и КПРФ. / Уголовные дела и отмена результатов голосования: Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму. / «Делаем открытое предложение»: Лидер «Новых людей» пообещал не прошедшим в Госдуму партиям поддержку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»