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Понедельник, 20 сентября 2021, 17:22 мск

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Довыборы в Мосгордуму: лидируют Елена Кац и Владимир Рыжков

На довыборах в Московскую городскую думу лидируют представитель «Единой России» Елена Кац и член Общественной палаты столицы Владимир Рыжков, выдвигавшийся от партии «Яблоко». Как сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, таковы данные после обработки почти 100% протоколов.

«По предварительным данным, на довыборах в Мосгордуму по округу №19 побеждает Кац, отрываясь от второго в списке на 9 тысяч голосов; по 37-му – Рыжков с отрывом в тысячу голосов. Обработано почти 100% протоколов», – передает ТАСС слова Реута.

Довыборы в Мосгордуму проходили 17-19 сентября одновременно с выборами в Госдуму. Голосование проводилось как в традиционном, так и электроном форматах.

В 19-м одномандатном избирательном округе выбирали нового депутата из-за смерти Николая Губенко. Там было зарегистрировано 13 кандидатов. Кац была выдвинута партией «Единая Россия».

В 37-м округе место освободилось после лишения депутатского статуса из-за условного срока по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. На его мандат претендовали 9 человек. Рыжкова выдвинула партия «Яблоко».

Москва, Мария Соколова

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