Мосгоризбирком утвердил итоги довыборов в столичный парламент

Мосгоризбирком утвердил результаты довыборов в столичный парламент по двум одномандатным округам. В 19-м округе выиграла кандидат от «Единой России» Елена Кац, в 37-м – выдвиженец от «Яблока» Владимир Рыжков.

Довыборы были назначены после смерти избравшегося в 37-м округе депутата от КПРФ Николая Губенко, а 19-м округе – после лишения мандата коммуниста Олега Шереметьева, которому был вынесен обвинительный приговор с условным сроком по уголовному делу о присвоении бюджетных средств.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 22.09.21

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