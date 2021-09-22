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Среда, 22 сентября 2021, 17:07 мск

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Мосгоризбирком утвердил итоги довыборов в столичный парламент

Мосгоризбирком утвердил результаты довыборов в столичный парламент по двум одномандатным округам. В 19-м округе выиграла кандидат от «Единой России» Елена Кац, в 37-м – выдвиженец от «Яблока» Владимир Рыжков.

Довыборы были назначены после смерти избравшегося в 37-м округе депутата от КПРФ Николая Губенко, а 19-м округе – после лишения мандата коммуниста Олега Шереметьева, которому был вынесен обвинительный приговор с условным сроком по уголовному делу о присвоении бюджетных средств.

Москва, Светлана Антонова

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