«На всех уровнях»: Матвиенко анонсировала внедрение электронного голосования во всей стране

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в ближайшей перспективе можно будет применять на всех уровнях выборов, вплоть до президентских. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, внедрять онлайн-голосование будут после отладки системы и по мере готовности регионов.

«В рамках работы по ликвидации цифрового неравенства, я считаю, что эта технология будет от выборов до выборов развиваться, охватывать большее число регионов, но только по мере готовности – здесь спешка не нужна», – подчеркнула Матвиенко, слова которой цитирует «Интерфакс».

«Никто не будет заставлять регионы, навязывать им. Считаю, что эта технология будет охватывать все больше территорий, но только по мере готовности. Что касается президентских выборов, у нас еще две электоральные кампании до этого. Я думаю, как пойдет этот процесс, надеюсь, он пойдет успешно, это позволит на всех уровнях выборов использовать электронное голосование», – заключила спикер Совфеда.

Москва, Мария Соколова

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