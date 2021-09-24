«То, что накоплено в Москве, никуда не рассосется»: Памфилова подтвердила создание единой базы онлайн-голосования на федеральных выборах

В России к следующим федеральным выборам будет работать единая система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее словам, московская система будет включена во всероссийскую платформу.

«На следующих федеральных выборах уже будет единая база. То, что накоплено в Москве, никуда не рассосется и не уйдет... То, что Москва наработала, органично войдет в нашу общую копилку, и уже федеральные выборы будут проводиться по общим правилам и на единой платформе», – отметила она, выступая на заседании ЦИК.

По ее словам, доля отказов избирателям по участию в ДЭГ составила менее 1%. «Я имею в виду отказы, когда люди через mos.ru или единый портал госуслуг подают заявление, им идет отказ. Мы свели это к минимуму», – уточнила Памфилова, отметив, что такие инциденты нельзя считать ущемление прав – гражданин мог проголосовать традиционно на участке.

В ДЭГ приняло участие более 2 млн москвичей. Итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.

Выборы всех уровней проходили в России 17-19 сентября. ДЭГ проходило в Севастополе и Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. В столице после завершения выборов оказалось, что в некоторых одномандатных округах кандидаты в Госдуму от оппозиции набрали больше голосов на традиционных участках, но проиграли по итогам онлайн-голосования. Также возникли вопросы к задержке публикации итогов электронного волеизъявления. Накануне кандидаты в депутаты Госдумы от разных партий создали коалиционный комитет «За отмену ДЭГ».

Москва, Мария Соколова

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