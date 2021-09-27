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Понедельник, 27 сентября 2021, 17:17 мск

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Комиссия Мосгордумы поддержала запрет шумных машин и мотоциклов

Комиссия московского парламента по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала проект поправок в федеральный и столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), а также изменения в московский закон о «тишине», которые ужесточают ответственность за нарушение покоя жителей и тишины в ночное время с использованием автомобилей и мотоциклов.

Согласно проекту закона, предлагается запретить использовать машины и мотоциклы с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину ночью. Такие транспортные средства могут задерживать и помещать на спецстоянку, пока глушитель не будет возвращен в штатный режим.

За преднамеренное нарушение тишины штраф для автомобилистов может быть повышен в 10 раз – до пяти тысяч рублей. Если мощность двигателя легковой машины превышает 200 лошадиных сил, то штраф будет еще больше: за каждые 10 лошадиных сил добавят 250 рублей. Например, водителю машины с мощностью двигателя 400 лошадиных сил придется заплатить 10 тысяч рублей. Для мотоциклов прогрессивный штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил, для грузовых автомобилей – с 250 лошадиных сил.

Комиссия приняла решение рекомендовать Мосгордуме поддержать представленные проект постановления и законопроект.

Документ в начале сентября в столичный парламент внес мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва, Светлана Антонова

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