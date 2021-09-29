«Коллеги, сколько можно позориться?!» Мосгордума начала осеннюю сессию со скандала

Первое после летних каникул пленарное заседание Московской городской думы (МГД) началось со скандала. Фракция КПРФ в полном составе отказалась участвовать в заседании в знак протеста против результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на прошедших 17-19 сентября выборах. Как заявил лидер фракции КПРФ в МГД Николай Зубрилин, компартия признает итоги выборов в Москве по одномандатным округам в Госдуму.

«Мы не признаем итоги ДЭГ. Также мы не признаем итоги голосования по 37 избирательному округу Москвы по довыборам депутатов МГД и поэтому в знак протеста мы сегодня покидаем заседание МГД», – сказал он.

Также коммунисты обратились к правоохранительным органам с требованием отпустить задержанных после несогласованных акций в Москве. «Фракция КПРФ в МГД обращается к начальнику ГУВД города Москвы. Мы требуем немедленно прекратить преследование коммунистов и компартии, снять осаду московского городского комитета КПРФ, в приемной Ивана Мельникова, первого зама ЦК КПРФ и освободить немедленно всех задержанных представителей КПРФ и активистов», – подчеркнул Зубрилин.

Ряд депутатов также высказались за рассмотрение на заседании вопроса по результатам электронного голосования. «Вопрос, который несомненно должен был войти в план – это конечно итоги эксперимента, вот этого печального, по проведению ДЭГ, результаты которого оказались шокирующими настолько, что фракция КПРФ только что объявила о бойкоте нашего заседания», – заявил член фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов.

«Эксперимент показал, что в принуждении работников государственных организаций к участию в ДЭГ под угрозой увольнения приобрело тотальный характер. Более того, работодатели получили не только списки своих работников, подавших заявление об участии, но и списки отозвавших свое заявление, после чего принимались административные меры. А мы знаем, что некоторых работников даже принуждали конкретно голосовать за «Единую Россию» и ее кандидатов, заявляя будто это будет проконтролировано», – заявил он.

Также парламентарий обратил внимание, что тысячи избирателей не смогли принять участие в ДЭГ в результате технических сбоев в государственных информсистемах, а итоги электронного голосования под сомнением. «Возможности общества проверить правильность подведения итогов ДЭГ сведены к нулю. Даже опосредовано ничего нельзя сказать. Нельзя убедиться в отсутствии как целенаправленных фальсификаций, так и случайных искажений волеизъявления граждан, выраженную в электронном виде. В частности, выписка данных с портала «мос.ру» указывает, что регистрацию на ДЭГ успешно прошло существенно меньшее количество избирателей, чем это указано в протоколах избирательных комиссий. При таких обстоятельствах проведение ДЭГ оказалось неспособным обеспечить честность и прозрачность выборов в целом», – пояснил Тимонов.

«Ситуация, когда граждане не доверяют результатам выборов, подрывает легитимность действующей власти, что в свою очередь ведет к дестабилизации ситуации в стране. Такое положение дел противоречит требованиям статьи 75.1 Конституции, согласно которой в РФ создаются условия для взаимного доверия государства и общества. В связи с этим результаты московского эксперимента должны быть признаны неудовлетворительными, применение ДЭГ прекращено. Соответствующая законодательная инициатива подготовлена и находится на визировании в аппарате Мосгордумы. Тянуть с рассмотрением этого вопроса недопустимо. Москвичи, чувствующие себя обманутыми, ждут от нас решения. Вместо этого, мы собираемся рассматривать 40 проектов за два дня, заведомо не собираясь этого делать. Простите, коллеги. Сколько можно позориться?! Давайте уже остановимся и рассмотрим то, что надо», – заключил Тимонов.

Москва, Мария Соколова

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