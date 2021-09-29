«Слабость политического режима»: КПРФ готова продолжить акции протеста против официальных итогов выборов в Госдуму

Коалиционный комитет «За отмену ДЭГ» планирует подготовить коллективные иски в суд о непризнании итогов выборов, а также уличные протесты против дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, член комитета «За отмену ДЭГ», кандидат в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Марина Литвинович сообщила о ближайших планах коалиции. «Тайминг очень простой, сегодня 29-е число, последний день подачи исков от кандидатов. По закону, до 30-го числа все должны успеть подать. Сегодня будут поданы все иски, какие возможно. Есть еще тип совместных исков, на которые есть три месяца с момента подведения итогов выборов – до конца декабря есть время. Далее, в эту субботу, скорее всего, пройдет акция – уличная встреча, во всяком случае она планируется. Поданы два законопроекта в Мосгордуме. Как только начнет работать Дума, фракция КПРФ тоже подаст свои законопроекты. Вот ближайшие планы», – сообщила она.

Как отметила председатель президиума Ассоциации независимых депутатов Елена Филина, выпущена петиция с требованием признать прошедшие выборы всех уровней несостоявшимися, отменить ДЭГ и выработать прозрачный механизм подсчета голосов. По ее словам, это обращение подписали более 10 тысяч депутатов разных уровней и независимых наблюдателей.

Филина подчеркнула, что все понимают, что поданные иски будут заблокированы. «Но мы должны это делать независимо от того какой будет конечный результат. Нельзя складывать руки, нужно и граждан поддерживать, и бороться с тем давлением, которое на нас и на них оказывается во всей этой, как бы выборной, но на самом деле, общегражданской истории. Это то, что будет касаться долгие годы каждого из нас», – пояснила она.

В этой связи секретарь ЦК КПРФ, вновь избранный депутат Госдумы Сергей Обухов обратил внимание, что «сейчас такая серая зона правовая», и это надо учитывать при подготовке дальнейших мероприятий. «Статус избранного депутата тоже не освобождает меня от задержания полицией в метро по системе распознавания лиц. У нас есть только два действующих депутата – Валерий Рашкин и Денис Парфенов. Если говорить про Москву, которые согласны использовать этот правовой механизм встречи с депутатами. Но мы должны их, как говорится, беречь. И должны определиться, как наиболее эффективно вести это мероприятие. Да, следующая акция заявлена. В любом случае, федеральное руководство КПРФ приняло решение, что 3 октября у нас будет традиционная акция памяти расстрелянного парламента, и было заранее заявлено, что, кроме традиционной повестки о нарушенной Конституции, правах граждан в их расстрелянном парламенте, мы будем вспоминать и о порушенных правах на нынешних прошедших выборах. Это общепартийное мероприятие, а более широкое, гражданское – определимся», – пояснил он.

«Не могу раскрыть всех тех мероприятий, которые партия будет осуществлять. В любом случае используем потенциал, который есть у депутатского корпуса партии, авторитет Зюганова для вмешательств. По крайней мере, насколько я знаю, министр Колокольцев получает демарши после каждого такого случая. Согласитесь, 60 человек задержаний, арестов. 10 суток может получить наш юрист Биджев. 10 суток получил Цукасов, муниципальный депутат за организацию якобы встречи с депутатом. 10 суток получил Удальцов. И 10 суток за репост и выступление Обухова на встрече с депутатами на Пушкинской площади – только за то, что репостнул видео моего выступления, получил Леонид Развозжаев. Это уже не то, что правовые берега потеряли. Просто откровенное запугивание. Ключевое – партию запугать не удается, это приводит только к сплочению и к большему противодействию», – уточнил Обухов.

При этом секретарь столичной КПРФ, избранный депутат Госдумы Денис Парфенов со своей стороны отметил, что коалиционный комитет стремится «защитить нашу страну от той цифровой диктатуры», которая «уродует избирательную систему». «Наша задача по возможности беречь людей. Многие уже получили не по одной, а уже по две «административки». А, как вы знаете, по «дадинсткой» статье, так называемой, третья «административка» по митинговым составам может означать уже уголовный срок для такого человека, и, конечно, здесь нужно определенная осмотрительность. С другой стороны, мы понимаем, что без общественного давления, выраженного в форме коллективного совместного присутствия людей в форме тех же самых встреч с депутатами обойтись совершенно невозможно, потому что наверно это одна из последних вещей, с которыми власть, нехотя, скрежеща зубами, но, тем не менее, все-таки считается», – пояснил он.

«То, что сейчас включена силовая компонента, говорит не о силе, а о слабости политического режима. Очень надеюсь, что наше общение, наш почин, если хотите, по формированию совместных действий кандидатов от разных политических сил, поможет людям увидеть, что борьба в любых условиях, даже очень сложных не только возможно, но и необходима», – подчеркнул Парфенов.

Ранее сообщалось, что в Пресненский суд Москвы был подан 31 иск от кандидатов в депутаты Госдумы от КПРФ, в которых оспариваются итоги ДЭГ, и то, что первые выводы проверки системы онлайн-голосования «крайне отрицательные».

И сегодня же фракция КПРФ в знак протеста против итогов ДЭГ покинула первое после каникул пленарное заседание Мосгордумы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 29.09.21

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