Глава ЦИК России отказалась поздравить нового спикера заксобрания Петербурга: в Генпрокуратуру и СКР отправлена жалоба

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России направила в Генпрокуратуру материалы по поводу избранного сегодня спикером Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, северная столица оказалась единственным регионом в РФ, где допущены серьезные нарушения.

«Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек – и это явный конфликт интересов – сам себя избирал. И не надо проводить аналогию с другими регионами. Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим», – пояснила она.

Как отметила глава ЦИК, Бельцкий до избрания в заксобрание занимал должность вице-губернатора Петербурга, что является конфликтом интересов. «Александр Дмитриевич Беглов (губернатор), конечно, может праздновать победу, но, я уверена, это пиррова победа. Когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной», – подчеркнула Памфилова.

Также глава Центризбиркома также отметила, что более половины из всех обращений ЦИК получил из Петербурга «Кампания завершилась, но не завершилась наша работа. Дано мое поручение: тщательно на всех уровнях мониторить всё, что в прессе, все ресурсы о нарушениях, выявлять то, что требует внимания, и довести до ума. Закрыть всё, чтобы ни одного нарушения не осталось безнаказанным», – отметила она, пояснив, что все материалы направлены в Генеральную прокуратуру и в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что у ЦИК есть основания для отмены результатов выборов на 6-7 избирательных участках в Санкт-Петербурге. Затем избиркомы в Петербурге отменили итоги голосования на семи избирательных участках по думским выборам и на шести избирательных участках по выборам депутатов в заксобрание города.

Выборы депутатов Заксобрания Петербурга проходили 17-19 сентября. Бельский возглавлял общегородскую часть списка «Единой России». Сегодня он был избран председателем регионального парламента.

Москва, Мария Соколова

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