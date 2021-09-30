российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 2 октября 2021, 15:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Москве арестован известный политолог

Сегодня Савеловский суд Москвы принял решение об аресте на 10 суток известного политолога Бориса Кагарлицкого, которому вменяется проведение несогласованного мероприятия, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Накануне Кагарлицкий сообщил, что был задержан около университета (МВШСЭН), где должен был читать лекцию. Поводом стала публикация в соцсетях анонса акции КПРФ о непризнании итогов выборов.

Политолог признан виновным по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия), и ему назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее Кагарлицкий высказывал сомнения относительно реальным итогов голосования на выборах 17-19 сентября. В интервью РИА «Новый День» эксперт отмечал, что завершившаяся избирательная кампания в Госдуму наглядно показала, что в России начался процесс окончательного саморазрушения государства. По его оценке, речь идет о подрыве легитимной системы управления страной.

Напомним, 20 и 25 сентября коммунисты провели народные сходы в формате встреч с избирателями с требованием отменить результаты выборов в Госдуму на электронном голосовании. После проведения акций членов КПРФ и их сторонников начали задерживать. По разным данным, таким образом были задержаны около ста человек.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 30.09.21

В России изменится форма полиса ОМС. / Депутат Мосгордумы от КПРФ оказалась под угрозой ареста. / «Абсолютная глупость»: Лукашенко отверг идею вхождения Белоруссии в состав России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«Произвол и беззаконие!..» Зюганов заявил о «полицейском беспределе» в Москве

Задержанному в Москве члену КПРФ предъявлено обвинение

В Москве задержан глава фракции КПРФ в столичном парламенте

ЧП в Москве: около Хованского кладбища произошел крупный пожар

В Москве задержан еще один представитель КПРФ

Депутат Мосгордумы от КПРФ оказалась под угрозой ареста

СКР начал проверку инцидента со стрельбой около московской школы

В московской школе произошла стрельба

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,