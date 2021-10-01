Общественная палата Москвы сообщила об итогах проверки онлайн-голосования на выборах

Техническая группа, образованная по инициативе и при участии партии КПРФ, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Москве. Об этом говорится в сообщении Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, опубликованном на сайте столичной Общественной палаты (ОП).

Как отмечается, в состав технической группы вошли как технические специалисты – руководитель группы Владимир Чернецкий и член общественной палаты г. Москвы, эксперт в сфере IT Дмитрий Кузнецов, программисты Евгений Федин и Александр Хованский, так и независимые эксперты – электоральный эксперт Дмитрий Нестеров и Григорий Мельконьянц – координатор и сопредседатель движения «Голос», признанного в России иностранным агентом. Для всесторонней проверки результатов ДЭГ было также организовано взаимодействие с экспертами, представляющими интересы различных кандидатов и партий, в том числе представителей КПРФ.

«Для анализа техническая группа использовала открытую базу данных блокчейн, опубликованную в обзервере – в ходе голосования в нее попадали все транзакции. Приватный ключ, опубликованный после окончания голосования, позволяет любому желающему расшифровать их и убедиться в корректности подсчета голосов. Также оператор системы предоставил членам технической группы частично зашифрованную закрытую базу данных блокчейн, в которой хранятся только последние по времени голоса избирателей. Это позволило провести дополнительную сверку и убедиться в том, что транзакции учтены верно и голоса остались неизменными», – уточняется в сообщении.

«В результате анализа техническая группа не смогла выявить присутствие нарушений в ходе работы системы ДЭГ, повлиявших на итоговый результат голосования, а выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок», – констатировали в общественном штабе.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ, довыборы депутатов Мосгордумы по 19 и 37 избирательным округам и выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино прошли в Москве с 17 по 19 сентября. В течение трех дней жители столицы голосовали на избирательных участках и онлайн. Итоги онлайн-волеизъявления вызвали скандалы. КПРФ потребовала их отменить. В суд направлено порядка 30 исков.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.10.21

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