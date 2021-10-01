«Сами виноваты…» Политолог оценил перспективы КПРФ по отмене итогов онлайн-выборов

Попытка КПРФ оспорить итоги онлайн-голосования на выборах в Госдуму в Москве окажется безрезультатной. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал избранный депутат Госдумы, профессор Финансового университета при правительстве РФ, политолог Олег Матвейчев. По его оценке, уличные протесты сторонников компартии и ее членов также бесперспективны: проигравшие должны принять проигрыш и не распространять «разные фейки».

«Электронное голосование (ДЭГ) в принципе невозможно никак взломать, потому что это блокчейн. К тому же там были и ключи разделены между семью разными субъектами, и потом все подтвердилось, что никаких вмешательств в него не было. Они (КПРФ) сами виноваты, что не агитировали людей к электронному голосованию. Говорили, что приходите на офлайновый участок, тем более в один день даже просили. Поэтому на офлайновых участках они где-то 1-2% выиграли, а на онлайновом – проиграли, поэтому проиграли в общем», – подчеркнул он.

Матвейчев считает, что на этом фоне призывы к незаконным акциям и «выходы на них должны караться по всей строгости закона». «Они во время ковида, по сути дела, занимаются убийством людей. Они убивают людей, потому что приходят пожилые на эти митинги, заражаются – они в группе риска, потом умирают. Смертность огромная по Москве. То есть, на них ответственность за жизни людей. Поэтому их нужно, несмотря на то, что они депутаты, сурово карать. И не просто какими-то штрафами, а приговаривать их к исправительным работам и срокам даже, если такие возможности есть. Полное безобразие, полный беспредел», – сказал он.

Кроме того, Матвейчев отметил, что коммунисты приостановили протестную деятельность только потому, что «понимают, что это никакого энтузиазма не вызовет у людей – ни к чему не приведет, а только по шапке за это получат».

«За ними никто не идет. А то, что там по двести, триста, по тысяче человек, когда они собирают, – это безусловно несерьезно. А приведет это к тому, что они получат, так сказать, большие штрафы, санкции и прочее, просто будут наказаны, вот и все. Кошка, называется, скребет на свой хребет. Вот они это все сделали. Учитывая, что у них там рыльце очень серьезно в пушку, еще и по бизнесу. Могут еще и там посмотреть на всю их деятельность… Такие у нас коммунисты. Себе только хуже сделают – вот и все», – заключил он.

Ранее сообщалось, что московский горком КПРФ отменил назначенную на 2 октября акцию протеста против результатов парламентских выборов в связи с массовыми задержаниями участников предыдущих акций и подготовкой к памятным мероприятиям событий 1993 года.

Коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Тем не мнее, после схода 20 сентября, где было около 300 человек, были задержаны десятки ее участников и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии» на 10-15 тысяч рублей.

28 сентября полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. ГУВД объяснило эти действия – «выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября».

В числе задержанных заведующий отделом протестной работы столичного горкома КПРФ Павел Иванов, юрист Мухамед Биджев, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. Всего по подсчетам КПРФ, под санкциями оказались порядка 100 человек.

КПРФ требует отменить итоги выборов в Госдуму при онлайн-голосовании в Москве. В суд направлено порядка 30 исков.

Москва, Мария Соколова

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