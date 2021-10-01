«Это дестабилизирует всю систему»: Кремль пытается показать, кто в доме хозяин

Последние громкие скандалы вокруг онлайн-голосования на выборах в Госдуму и попыток КПРФ отменить их итоги могут быть связаны с желанием власти и силовых структур показать, «кто в доме хозяин», но эта ситуация дестабилизирует всю политическую систему. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный адвокат Дмитрий Аграновский, который неоднократно представлял интересы оппозиционеров в российских и европейском судах. По его оценке, опротестовать итоги голосования маловероятно, но сам факт массовой подачи исков наверняка поможет уменьшить фальсификации в будущем.

«На территории России, я думаю, нереально (опротестовать итоги выборов). Но, как говорят, цель – ничто, движение – все. Это раз. И потом, все-таки мы пока еще не вышли из-под юрисдикции Европейского суда, и думаю, что не выйдем. Самое главное, что сам процесс опротестования поможет уменьшить фальсификации на других выборах. Получение решения в нашу пользу маловероятно, но это все равно работа абсолютно ненапрасная. Это работа на будущее. Ее все равно обязательно надо делать», – подчеркнул Аграновский.

По его словам, массовость исков по отмене итогов голосования на выборах поможет добиться приемлемых результатов. «Мое дело по выборам в стадии коммуникации между Европейским судом и правительством. По выборам 2011 года, это, конечно, не быстро. Я сам здесь судился на территории России пять лет практически. Пока мы материалы собирали… то есть у меня жалоба от 2015 года. Но если бы тогда мы массово подали иски, там же не только у меня были нарушения, то сейчас не только у меня бы была коммуникация. Думаю, что сейчас это все будет доведено до конца. И потом – нет другого пути в свете нынешнего отношения государства к КПРФ», – отметил адвокат.

Аграновский считает, что преследование коммунистов со стороны силовых структур бессмысленно особенно на фоне явно планировавшегося другого результата избирательной кампании. «Планировался совсем другой результат. Ведь вы помните, так называемые опросы нам показывали, что коммунисты теряют популярность, что они опустились ниже Жириновского, что есть вероятность не прохождения компартии в парламент – нам постоянно это говорили. А в результате – даже по официальным данным, в которые я и близко не верю, у коммунистов – значительный рост, у Жириновского – значительное падение. По моим ощущениям, за коммунистов голосовало огромное количество людей. А не знаю никого, кто голосовал бы за другие партии. И конечно, поскольку такой результат не планировался, он вопреки власти получен. То есть, это не какой-то договор, и нас начали вот так прессовать», – пояснил он.

«Что – выставить партию из парламента, запретить ее?.. А кому это нужно? Это дестабилизирует всю систему. Но сейчас какое-то время карательные органы нашли себе такое развлечение. Я считаю, что это абсолютно деструктивно, абсолютно ненужно, абсолютно необоснованно и порождает в обществе нездоровую обстановку», – констатировал Аграновский.

По его оценке, такая ситуация продлится не долго – «как-то устаканится и постепенно все войдет в рабочее русло, потому что практического смысла вот в этом давлении нет». «Допустим, я могу понять давление в адрес либеральной оппозиции. Это действительно мощная оппозиция. Почему мощная? Потому что она в народе не пользовалась ровным счетом никакой популярностью, но она имела значительные ресурсы, значительную поддержку на Западе, и она действовала против государства – она действительно представляла опасность серьезную для нынешней власти. Коммунисты – это государственническая партия, и я считаю, что в давление на них нет ничего, кроме эмоций – ах, вот вы прошли вопреки нам, и все», – отметил он.

«Никакого практического смысла в этом давлении нет. И я надеюсь через некоторое время это давление будет как-то снижено. Потому что непонятно, какие цели ставят авторы этого давления, кроме чисто эмоциональных – показать, кто в доме хозяин. Тут и так понятно, что сила за ними, имею ввиду репрессивную силу. Но реально для государства, для страны, даже для властей никакой пользы от таких репрессий в отношении коммунистов совершенно нет», – заключил Аграновский.

Ранее сообщалось, что коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Десятки участников были задержаны и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии» на 10-15 тысяч рублей.

28 сентября полиция заблокировала приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ, первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова. ГУВД объяснило эти действия – «выявление и задержание лиц, причастных к призывам, организации и участию в несанкционированных массовых мероприятиях на территории города Москвы 20 и 25 сентября».

В числе задержанных руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин, заведующий отделом протестной работы столичного горкома КПРФ Павел Иванов, юрист столичного горкома партии Мухамед Биджев, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. По данным КПРФ, в общей сложности «под прессом» оказались более 100 человек.

КПРФ требует отменить итоги выборов в Госдуму при онлайн-голосовании в Москве. В суд направлено порядка 30 исков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.10.21

Будут сложности: где Украине брать газ после остановки транзита в Венгрию. / В Черногории задержан экс-глава Росалкогольрегулирования. / Задержанному в Москве члену КПРФ предъявлено обвинение. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»