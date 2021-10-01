«Произвол и беззаконие!..» Зюганов заявил о «полицейском беспределе» в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением о последних событиях, связанных с протестами активистов компартии против официальных итогов онлайн-голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве. «Уже неделю продолжается полицейский беспредел в Москве, – констатировал он.

Зюганов обратил внимание, что «активистов КПРФ, депутатов муниципальных органов, кандидатов в депутаты Государственной Думы пытаются запугать». «Арестам и штрафам уже подверглись десятки коммунистов и сторонников партии. Такое поведение правоохранителей – признак слабости нынешней власти. Она понимает, что проиграла выборы 17-19 сентября с.г. Дабы заглушить голос недовольных избирателей, поддержавших программу КПРФ «10 шагов к власти народа», применяет широкомасштабные репрессии», – подчеркнул он в заявлении, опубликованном на официальном сайте КПРФ.

Лидер компартии обратил внимание, что сегодня был задержан в Тверском отделе ОВД руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, кандидат в депутаты Госдумы Николай Зубрилин. За последние дни дважды задерживали Сергея Обухова – избранного депутата Госдумы. Аресту подверглась депутат Мосгордумы, кандидат в депутаты Госдумы Елена Янчук. Еще одному кандидату в депутаты Госдумы Сергею Курганскому был выписан штраф.

«Хотел бы напомнить ретивым «правоохранителям», что до начала первого заседания Госдумы, которое состоится 12-го октября, за кандидатом в депутаты Госдумы сохраняется статус, который гарантирует ему неприкосновенность. Задержания могут осуществляться только в исключительных случаях с согласия Генерального прокурора. А таких разрешений не было. Значит все, что творят правоохранительные органы – чистейшей воды произвол и беззаконие», – заявил Зюганов, отметив, что также были задержаны еще ряд сторонников и членов компартии.

Как считает лидер КПРФ, силовики, которые блокировали приемную первого зампредседателя ЦК КПРФ Ивана Мельникова, «должны понимать, что совершают уголовное преступление». «Приемная первого зампредседателя Госдумы, также как и рабочее помещение, транспортное средство и жильё любого депутата, пользуются неприкосновенностью. Очевидно, об этом забыли рьяные правоохранители», – сказал Зюганов.

«Складывается ощущение, что сознательно провоцируются беспорядки накануне 3-4 октября, когда ельцинские каратели расстреливали Верховный Совет. Обращаюсь к руководству страны, к администрации президента, Генпрокуратуре, МВД и другим правоохранительным органам с требованием восстановить законность и порядок, незамедлительно остановить зарвавшихся силовиков и привлечь их к ответственности», – призвал лидер КПРФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.10.21

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