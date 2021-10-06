Протест против онлайн-голосования на выборах ушел в Мосгордуму: коммунисты снова поставили вопрос дальнейшей судьбе ДЭГ

Сегодня на заседании Московской городской думы представители фракции КПРФ вновь поставили вопрос о недопустимости дальнейшего использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат Павел Тарасов в своем выступлении при обсуждении плана работы парламента заявил, что «электронное трехдневное голосование – инструмент фальсификации».

«Абсолютно недопустимая фальсификаторская технология – дистанционное голосование проявила себя на этих выборах в полную меру», – сказал он, подчеркнув, что «не может быть никакой речи о дистанционных заседаниях Мосгордумы, потому что цель такая же».

«Необходимо сегодня на заседании обсуждать именно вопрос о вообще допустимости использования ДЭГ. До тех вопросов, которые внесены в повестку дня, нужно рассмотреть те законопроекты коллег, которые уже вносились по недопустимости ДЭГ. Еще раз повторю, выборы фальсифицированы», – констатировал Тарасов.

Комментируя ситуацию с массовыми задержаниями и арестами участников встреч с депутатами против фальсификации итогов выборов, депутат заявил, что «организаторы полицейского беспредела после выборов должны быть уволены».

Спикер столичного парламента Алексей Шапошников со своей стороны пояснил депутатам, что «для политических заявлений есть раздел «Разное». «Если вы не будете искусственно затягивать заседание, то мы с вами дойдем до раздела «Разное», и вы сможете выступить с любыми заявлениями, объявлениями», – отметил он.

Сегодня Мосгордума приняла решение о переходе на дистанционный формат работы до конца года в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в Москве.

Ранее сообщалось, что коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Тем не менее были задержаны десятки участников и оштрафованы. В числе задержанных руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин, юрист горкома КПРФ Мухамед Биджев, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. Всего под санкциями оказались порядка 100 человек.

Депутат Енгалычева была признана виновной в организации встречи депутата Госдумы от компартии Валерия Рашкина 25 сентября, ей назначен крупный штраф.

КПРФ требует отменить итоги выборов в Госдуму при онлайн-голосовании в Москве. В суд направлено порядка 30 исков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.10.21

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