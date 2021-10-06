Московский парламент запустил процесс обновления горизбиркома

Выдвижение кандидатур в состав Московской городской избирательной комиссии пройдет с 10 октября по 9 ноября. Соответствующее постановление принял сегодня столичный парламент.

Мосгоризбирком формируется Мосгордумой и мэром Москвы на основании предложений Центральной избирательной комиссии, политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и нынешней городской комиссии. В ее состав входят 14 членов с правом решающего голоса. Срок полномочий составляет пять лет.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.10.21

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