Московский парламент запустил процесс обновления горизбиркома

Выдвижение кандидатур в состав Московской городской избирательной комиссии пройдет с 10 октября по 9 ноября. Соответствующее постановление принял сегодня столичный парламент.
Мосгоризбирком формируется Мосгордумой и мэром Москвы на основании предложений Центральной избирательной комиссии, политических партий, общественных объединений, муниципальных собраний и нынешней городской комиссии. В ее состав входят 14 членов с правом решающего голоса. Срок полномочий составляет пять лет.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 06.10.21
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