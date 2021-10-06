ЦИК зарегистрировал всех депутатов новой Госдумы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала всех 450 депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

«6 октября 2021 года завершилась регистрация депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Все 450 депутатов зарегистрированы», – сказал Памфилова, пожелав новому составу Госдумы «максимально успешной работы на благо избирателей и в целом на благо России».

По итогам парламентских выборов 17-19 сентября, партия «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия – За правду» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13. По одному мандату у «Гражданской платформы», «Родины» и «Партии роста». Пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.10.21

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