«Это и смешно, и грустно»: депутат Мосгордумы прокомментировала второй штраф за один и тот же пост в соцсетях

Сегодня Тверской суд Москвы назначил штраф в размере 200 тысяч рублей депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия. В комментарии РИА «Новый День» парламентарий сообщила, что не согласна с сегодняшним решением суда, как и с вынесенным на прошлой неделе штрафом в 250 тысяч. По ее мнению, суд должен был вернуть ее дело в полицию, где опустили грубую ошибку при оформлении протоколов.

«Мы попытаемся обжаловать и сегодняшнее решение, и то, что вынесли на прошлой неделе. Вменяется мне организация митингов, которые проходили 20 и 25 сентября. Но это фактически были встречи с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным, а 25-го числа там вообще целый бомонд был из депутатов Госдумы. Эти мероприятия проводили действующие депутаты Госдумы. Меня на них не было, никакой организацией этих встреч, митингов, как угодно их назовите, я не занималась. А вменяется мне пост в соцсетях и репост», – пояснила Енгалычева.

При этом депутат отметила, после вынесенного на прошлой неделе решения суда выяснилось, что по обоим делам ей вменяют пост в Telegram-канале депутата Рашкина на одну и ту же ссылку на Facebook. «Когда мы это заметили, адвокат составил ходатайство, что в соответствие с определенной статьей КоАП нельзя признать виновным человека дважды за одно правонарушение. Приложил ранее вынесенное постановление, в котором фигурирует эта ссылка на Facebook. Судья объявляет перерыв более 40 минут. В итоге суд приносит определение, что первый суд, который был на прошлой неделе, он ошибся, ссылка – это опечатка», – пояснила она.

«Дальше смотрим материалы дела: и в одном, и в другом протоколах, которые мне составляли в ОВД, та же самая ссылка на Facebook. То есть, тот же самый пост мне вменяется по двум разным материалам дела, по одному – штраф 200 тысяч рублей, виновна, по второму – тоже виновна – 250 тысяч рублей. То есть, ошибка пошла из ОВД. Суд, получается, поверил сотруднику полиции, но как же ему доверять, если такие косяки. Они пишут: «в мессенджере Telegram осмотрели ссылку на Facebook.com и дальше поисковая строка Facebook». Но в мессенджере Telegram такой пост не откроется никогда – это две разные соцсети. То есть решение суда вынесено на основе недопустимых доказательств. Суд, по идее, должен был отказать и по тому, и по другому делу», – подчеркнула Енгалычева.

Более того, парламентарий обратила внимание, что на представленном в качестве доказательства ее вины принт-скрине Facebook нет ни поисковой строки, ни отображения адреса места, где проходила встреча с депутатом. «Если мы посмотрим по федеральному закону о митингах, шествии, пикетировании – там четко прописано, что оповещением является информация о дате, месте, времени и тематике мероприятия. А здесь обрезанная картинка, в которой нет адреса вообще. Куда ж тогда Енгалычева призывает – даже адреса нет. Казалось бы, нужно были им сделать качественный принт-скрин странички и написать поисковую строку, но даже этого сделать не смогли. Адреса нет, поисковая строка не отображается, нашли ее якобы в мессенджере Telegram, в котором это невозможно. Ну и еще эту же самую ссылку включили и в другое дело. Это и смешно, и грустно», – заключила она.

Ранее сообщалось, что коммунисты провели несколько встреч избирателей с депутатами, которые не требуют согласования властей. Тем не менее были задержаны десятки участников и оштрафованы по ст. 20.2 КоАП РФ за «участие в несогласованном публичном мероприятии». В числе задержанных оказались руководитель фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин, юрист московского горкома партии Мухамед Биджев, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, политолог и преподаватель Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСЭН) Борис Кагарлицкий. Всего под санкциями оказались порядка 100 человек. Поводом для акций стало несогласие с официальными итогами сентябрьских выборов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.10.21

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