«Инструмент массовых фальсификаций»: в Мосгордуме сравнили систему «Активный гражданин» и ДЭГ

Система «Активный гражданин» как и дистанционное электронное голосование (ДЭГ) являются инструментом массовых фальсификаций. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Московской городской думы от «Справедливой России» Михаил Тимонов сегодня на заседании столичного парламента при обсуждении вопроса о публичных слушаниях.

«Главная проблема в том, что так называемые электронные голосования на «Активном гражданине» – это то же самое голосование, что и на ДЭГ, в чудесной способности которого полностью менять реальную ситуацию мы убедились на последних выборах в Госдуму. Уверенность в том, что электронное голосование на «Активном гражданине» и электронное голосование электоральное есть инструмент массовых фальсификаций, все шире и шире проникает в народ», – подчеркнул депутат.

Как обратил внимание Тимонов, что главная проблема состоит в том, что эти электронные процессы невозможно проконтролировать. «Мы, москвичи, не голосовали за 15 из 15 шедших по Москве кандидатов списка Собянина в Госдуму. Мы, москвичи не голосовали за переуплотнение города, за уменьшение озеленения, за дороги по нашим головам, за снижение доступа к медуслугам, образованию, реабилитационным вещам, к культуре. Мы не голосовали за снижение качества нашей жизни, уж поверьте, честное пионерское. Мы никак не контролируем эти электронные процессы», – пояснил он.

Тимонов также привел в пример ситуацию на его избирательном участке, где объявили голосование по строительству в зоне охраняемого ландшафта в центре Москвы здания высотой 60 метров. «Когда нам выкатят результаты этого голосования, на мой взгляд – противоправного, я отдельно буду делать запрос – нам просто скажут, ребята, а вас оказалось меньше. И мы никак не можем это проверить. Это та беда, с которой надо бороться. Это то, что надо искоренять», – констатировал парламентарий.

«Надо вернуть москвичам голос, не только на выборах в Госдуму, но и при определении того, как им жить в своем городе. И очень надеюсь, что в этом году состоятся не электронные, а очные публичные слушания по бюджету города Москвы. Уже пора», – заключил Тимонов.

Напомним, по итогам выборов в Госдуму в Москве разгорелся скандал вокруг результатов ДЭГ – лидировавшие после подсчета голосов на обычных избирательных участках кандидаты от КПРФ, как оказалось, проиграли оппонентам, которых активнее поддержали участники онлайн-голосования. Лидер компартии Геннадий Зюганов назвал выборы «фальшивыми». В столице в знак протеста прошло несколько встреч с депутатами Госдумы. Полиция задержала порядка 100 человек, в том числе депутатов Мосгордумы, не согласных с официальными итогами выборов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.10.21

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