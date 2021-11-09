Председатель Мосгоризбиркома решил уйти в отставку

Руководитель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов решил покинуть свой пост. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«К сожалению, Юрий Алексеевич Ермолов решил сложить с себя обязанности председателя. Но мы его не отпускаем совсем, он останется членом комиссии, чему мы несказанно рады, будет делиться своим бесценным опытом», – сказала Памфилова, слова которой цитирует ТАСС.

Ермолов стал главой Мосгоризбиркома в марте 2020 года после отставки Валентина Горбунова, который руководил столичной избирательной комиссией 25 лет.

Центризбирком рекомендовал московским властям кандидатуры зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута и члена комиссии Ольги Кирилловой в новый состав столичной комиссии.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.11.21

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