Двое из трех против: большинство россиян негативно оценили планы по введению QR-кодов в магазинах и транспорте

Большинство россиян негативно оценивают введение QR-кодов в магазинах и на транспорте. Об этом свидетельствуют итоги опроса, проведенного сервисом SuperJob во всех федеральных округах РФ.

Только 18% представителей экономически активного населения РФ считают, что нужно вводить систему QR-кодов: 14% – для посещения магазинов и использования общественного транспорта, 2% – только для посещения магазинов и столько же респондентов – только для использования общественного транспорта.

Однако 68% россиян высказались против введения системы QR-кодов.

Как отмечают социологи, мужчины чаще женщин голосовали за ввод системы QR-кодов в том или ином объеме – 20% против 15% соответственно. Мало сторонников среди россиян с доходом до 50 тысяч рублей в месяц (16%). Реже остальных же поддерживали идею введения QR-кодов в магазинах и транспорте антипрививочники (только 3%). А вот среди вакцинированных граждан инициатива встретила поддержки больше всего: ее одобрил 31% из них.

Напомним, накануне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повсеместном введении QR-кодов под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Как сообщила накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в случае принятия такого документа посещать массовые мероприятия, объекты культуры, общепита и розничной торговли смогут граждане только при наличии QR-кодов, справки о перенесенном заболевании или медицинском отводе.

Предполагается, что такие правила будут введены в действие с 1 февраля 2022 года. Голикова заверила, что новые требования не коснутся россиян моложе 18 лет.

Лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов раскритиковал такие планы, заявив, что его партия не поддержит нововведения, поскольку они противоречат Конституции РФ.

Опрос SuperJob был проведен во всех федеральных округах РФ в 386 населенных пунктах 11-12 ноября 2021 года среди экономически активного население старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.

Москва, Светлана Антонова

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