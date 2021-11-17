«Санитарный переворот»: депутат Госдумы обвинил одну из «башен» Кремля в дестабилизации ситуации в России

Одна из «башен Кремля» пытается дестабилизировать ситуацию в России, в том числе повсеместным введением QR-кодов и заказным оскорблением политиков лево-патриотического блока. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев, комментируя сегодня вчерашние скандальные заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Во время брифинга перед пленарным заседанием Госдумы депутат от КПРФ Анжелика Глазкова со своей стороны сообщила, что в связи с инцидентом фракция обратится в думский комитет по этике.

«Считаю поведение Жириновского некорректным, неправильным. Конечно, мы будем обращаться в комиссию (Госдумы) по этике», – сказала Глазкова.

При этом Коломейцев считает заявления Жириновского «заказными». «Некоторые пустобрехи, в народе называемые «предводителями банных мальчиков», допускают себе, как нам показалось по истерике в СМИ, заказные оскорбления политиков, депутатов Госдумы, что является недопустимым. В регламенте Госдумы записано, что в такой ситуации председательствующий обязан сразу отключить микрофон и лишить слова человека», – подчеркнул он.

«Вчерашняя выходка этого человека, была широко растиражирована с определенным контекстом. Мы считаем, что это продолжение шельмования лидеров лево-патриотического блока после выборов в Госдуму и продолжение политики одной из башен Кремля по дестабилизации ситуации в нашей стране, наряду с внесением таких законов… по введению QR-кодов, в которых права российских граждан предполагается ущемлять больше, чем иностранных. Нам это в принципе непонятно. И мы готовим на будущее наши предложения по обращению в Конституционный суд. Потому что мы считаем, что у нас происходит санитарный переворот», – заявил он.

Парламентарий обратил внимание, на нелогичность действий оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. «Вместо того, чтобы решать элементарные вопросы, которыми должен заниматься оперштаб, у нас на большей части территории РФ отсутствует утвержденный 13-й вариант перечня лекарственных препаратов для лечения коронавируса, утвержденный Минздравом. У нас сегодня при ограничении граждан РФ фактически, по нашему мнению, необоснованно смягчено авиасообщение со странами, у которых как раз полыхает пандемия», – констатировал он.

«У нас не решены вопросы оперштабом в том плане, чтобы прилетающий из-за границы, как это в большей части стран мира уже действует, – обязательный экспресс-тест в аэропорту. Этим никто не занимается. А в данной ситуации получается, свои вопросы не решают, а нищих людей пытаются загнать вообще по подвалам и по квартирам, чтобы они никуда не выходили. Это недопустимо», – заключил Коломейцев.

Как сообщал «Новый День», накануне на пленарном заседании Госдумы Жириновский грубо оскорбил Коломейцева, назвав его «ростовским валенком».

Москва, Мария Соколова

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