Более 1,1 млн россиян против QR-кодов: опрос на сайте РИА «Новый День» продолжается

Более 1,1 млн россиян высказались против повсеместного введения в России обязательных QR-кодов. Согласно промежуточным итогам голосования на сайте РИА «Новый День», на данный момент в опросе приняли участие почти 1,2 млн респондентов, подавляющее число из которых (более 90%) считают, что планы правительства РФ нарушают базовые права человека, противоречат Конституции РФ и не способны предотвратить заболевание коронавирусом.

«QR код не имеет ничего общего с коронавирусом»; «Наличие кода не является гарантией того, что человек здоров и не подвергает опасности других людей»; «QR-код здоровья не прибавляет, от болезни не предохраняет – надо придумать эффективное, действенное и своевременное, и не нарушая закон»; «Это лишение всех прав и свобод! Мы не преступники какие-то, не в концлагере! А где же: «свободные граждане свободной страны»? – подчеркивают участники опроса в своих комментариях.

Некоторые читатели РИА «Новый День» сравнивают новую ограничительную систему с фашизмом, и называют QR-коды проявлением геноцида. «Это бесчеловечная процедура противозаконная и противоправная. Человек – не товар, чтобы клеить на нем штамп»; «На лбу ещё всем разместите бирки»; «Это унижение человеческого достоинства, нарушение прав и свобод человека», – пишут респонденты.

«Мнение людей должно учитываться в первую очередь!!! Мы живём в свободной стране и имеем право выбора! Никто не в праве ущемлять наши права и свободы!»; «Это бесполезная вещь, усугубляющая текущую ситуацию по всем фронтам. Кроме скандалов, ни к чему не приведёт» – отмечается в комментариях.

Небольшая часть участников опроса высказывается в поддержку введения QR-кодов. Но при этом некоторые согласны на такую систему с оговорками – без их использования в транспорте.

В то же время один из читателей предложил провести референдум по этой проблеме.

Стоит отметить, что власти регионов, не дожидаясь принятия федерального закона, уже распорядились о введении обязательных QR-кодов. В частности, Казани в первый же день использования новой системы в транспорте произошло несколько конфликтов. Кондукторы подверглись нападениям со стороны пассажиров из-за проверки QR-кодов. Одного избили, другому прыснули в лицо из перцового баллончика. В итоге несколько человек были госпитализированы.

Согласно планам правительства РФ, которое 12 ноября в экстренном порядке внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах, новая ограничительная система будет действовать повсеместно с февраля 2022 года. Обязательное наличие QR-кодов потребуется при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы пока будут действовать до 1 июня 2022 года.

В настоящее время законопроекты направлены для обсуждения в регионы, Совет Федерации, а также Счетную и Общественную палаты. Ожидается, что решение будет принято в декабре 2021 года.

Голосование о введении QR-кодов в России продолжается. Принять участие в опросе можно здесь >>>

Москва, редакция РИА «Новый День»

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