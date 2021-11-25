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Четверг, 25 ноября 2021, 18:02 мск

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Собянин пообещал сократить число мигрантов в ЖКХ

На московских предприятиях жилищно-коммунальных хозяйствах будет сокращено число иностранных гастарбайтеров. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью РИА «Новости». По словам градоначальник, для этого есть необходимый резерв.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться», – сказал Собянин.

Ранее мэр Москвы поручил уменьшить число работников, приезжих из соседних государств, на стройках для программы реновации. По его словам, надо подбирать людей другой квалификации и повышать зарплату, наращивая при этом производительность труда, механизацию и индустриализацию.

Москва, Светлана Антонова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, Правительство Москвы, Собянин Сергей,