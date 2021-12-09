Это популизм: как депутаты Госдумы голосовали по отмене пенсионной реформы

В Госдуме за отмену пенсионной реформы отказались голосовать в полном составе две фракции – «Единая Россия» и «Новые люди». Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте нижней палаты парламента.

Как сообщал «Новый День», накануне в Госдуме рассматривались два законопроекта, которые предполагали отмену пенсионной реформы и снижение для россиян возраста выхода на пенсию до 60 лет для мужчин до 55 – для женщин, как это было ранее. Авторы документов из «Справедливой России – За правду» и КПРФ пытались безуспешно доказать, что средства на это в России есть, а сама реформа была безосновательна – россияне не стали жить дольше, а их пенсии не увеличились, как обещали в правительстве РФ и «Единой России». В ходе обсуждения представители партии власти фактически не смогли адекватно возразить на доводы коммунистов и «эсеров», но обвинили их в популизме. При этом «единороссы» в очередной раз продавили «заморозку» накопительной части пенсии россиян.

В итоге за законопроект «Справедливой России – За правду» поддержали только сами «эсеры», депутаты от КПРФ и ЛДПР. «ЕР» и «Новые люди» были против и фактически заблокировали эту инициативу.

Источник: официальный сайт Госдумы

Похожая ситуация наблюдалась с законопроектом фракции КПРФ. «Единая Россия» и «Новые люди» также проигнорировали голосование.

Источник: официальный сайт Госдумы

Напомним, пенсионная реформа, против которой выступало почти 90% россиян, была принята в 2018 году усилиями именно представителей партии «Единая Россия» при поддержке правительства РФ и главы государства. Согласно этому закону, возраст выхода на пенсию для мужчин повышен до 65 лет, для женщин – до 60.

Москва, Анастасия Смирнова

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