Даже Путин в «тупике»: власти в России опасаются брать на себя ответственность за последствия ковид-решений

Ответственность за эпидемиологическую ситуацию в России не взяла ни одна из ветвей федеральной власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина сегодня на пресс-конференции в Москве. По ее оценке, от решения ковид-проблемы фактически самоустранился даже президент РФ Владимир Путин.

«Президент не взял на себя роль, которая сейчас делегирована губернаторам, и все еще говорит о добровольности (вакцинации). Более того, Госдума тоже не захотела на себя взять вот эту неблагодарную роль, потому что не знает, как «слово это отзовется», и какое эхо это даст и сколь долгим будет это эхо для последующих поколений. Поэтому Госдума закон о национальном календаре прививок не приняла. Он прошел первое чтение, а дальше не отважились… Но если бы это были единые правила, тогда у нас введено было бы чрезвычайное положение, а ЧП как раз и обязывает введение единых правил. А сейчас губернаторам делегировано право в своих регионах определять, как действовать, что будет проходить в зависимости и от экономической самостоятельности этого региона, от состояния системы здравоохранения, численности населения, его структуры возрастной и так далее. То есть, объяснений всегда найдется очень много, но… я думаю, что, скорее всего, это отдадут на откуп регионам снова», – подчеркнула Останина.

В то же время депутат обратила внимание на принятый вчера Госдумой во втором чтении закон о публичной власти, который обезопасил руководителей регионов от последствий ковид-решений. «Госдума вчера подстраховала губернаторов, и вчера приняла во втором чтении закон о публичной власти, по которому отстранить губернатора может только президент за недоверие. Поэтому, если этот губернатор обеспечит явку на следующие выборы и победу партии «Единая Россия», да еще даст гарантии, что в 24-м году 90% получит тот самый человек, который уже подстраховал себя Конституцией и хотел бы транзит власти обеспечить, остаться еще на следующие 6 лет, я думаю, таким губернаторам флаг в руки… их не заботит, что люди трусов купить не могут, главное – отчитаться перед администрацией президента и выглядеть в его лице тем самым человеком, который впереди всех обеспечил коллективный иммунитет», – пояснила Останина.

При этом парламентарий также отметила, что на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства оказался в «тупике» по проблеме QR-кодов. «Президента поставил в тупик вопрос о жителях Донецка. Они у себя вакцинировались, но в банк данных на территории России, не получив гражданства, не включены. Они приезжают к нам в Россию, и без QR-кодов никуда попасть не могут. Еще один вопрос прозвучал по поводу введения QR-кодов в общественном транспорте. Этот вопрос тоже поставил его в тупик. Он сказал, а готова ли система общественного транспорта. В ответ – да-да-да, надо все продумать. Мне кажется, эта думка растянется на пять дней – ровно до 16 декабря, дата обсуждения законов (о QR-кодах в Госдуме) в первом чтении», – сказала она.

Как считает Останина, обсуждение QR-законов в регионах проходит формально. По ее данным, в Липецке на заседание не пропускали ни жителей города, ни депутатов. «Потом объяснили, что скоро привезут елку, и потому на площадь никого не пускают. Депутатов пустили на рабочие места по удостоверениям, а всех остальных – отсекли. В Карелии полицейские и площадь оберегали, и внутри самого здания, не дай Бог, чтобы кто-то там не прошел и не услышал то, как голосуют депутаты разных фракций, как они обсуждают этот законопроект», – уточнила она.

«У нас единственный парламент, – это Северная Осетия – который выступил против QR-кодов. Ровно два часа – созвали опять всех депутатов, поменяли решение, председатель написал заявление об отставке. То есть, у нас и вакцинации нет добровольной, и голосования по закону о QR-кодах тоже добровольного сегодня нет», – подчеркнула парламентарий.

«Главная цифра уходящего года для меня отрицательная, так как сформирован новый состав Госдумы, который не отражает реального настроения россиян, и это сказывается на качестве тех законов, которые Дума принимает. К великому сожалению, у нас сегодня стабильность, которую усиленно навязывает нам власть, выливается в то, что у нас стабильно низкие пенсии, стабильно высокий пенсионный возраст, стабильно низкие заработные платы, стабильное желание унижать человеческое достоинство, вывести человека вообще из зоны внимания самой власти», – констатировала Останина.

Москва, Мария Соколова

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