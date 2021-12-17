«Это катастрофически – люди открыто протестуют»: власть через QR-коды показала реальное отношение к россиянам

Мнение россиян не учитывалось при принятии резонансного законопроекта о введении обязательных QR-кодов для посещения общественных мест. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители фракции КПРФ в Госдуме на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По их мнению, острая реакция власти на альтернативную позицию показывает, что 1990-е годы для РФ «так никуда и не уходили».

В частности, депутат от КПРФ Ирина Филатова подтвердила «принципиальную позицию несогласия» коммунистов с планами введения QR-кодов. «С того момента, как законопроекты были направлены в регионы с 15 ноября, наша партия, все наши депутаты региональные, Госдумы, муниципальные – любые уровни, и не только депутаты – получают вал сообщений, вал обращений от жителей. Но самое интересное, что не только наши депутаты эти сообщения получают. Я не знаю по какой причине депутаты от других фракций эту тему замалчивают. Но, тем не менее, только в мой адрес за первые три дня поступило 63 тысячи обращений. Это не 63 тысячи человек, каждое обращение подписано от членов семьи, от коллег – кто-то расклеивал объявления на своих подъездах, кто-то собирал на рабочем месте, где работает. У нас есть обращения, подписанные 200-300 и более людей. То есть, вал не прекращается до сегодняшнего момента. Мы вчера озвучили статистику», – сообщила парламентарий.

При этом Филатова обратила внимание, что на заседании фракции КПРФ в понедельник часть обращений была передана представителям правительства. «Мы передали им 200 с лишним килограммов бумаги, на которой изложена воля народа, крик народа – более полутора миллионов человек поставили свои подписи только под этой частью. По какой-то причине Татьяна Алексеевна [Голикова, вице-премьер РФ], видимо, не смогла забрать эти обращения, и мы не сочли за труд и с помощью Геннадия Андреевича [Зюганова, лидер КПРФ] мы направили в правительство РФ на имя премьер-министра все эти обращения для того, чтобы наши чиновники, наши руководители имели возможность ознакомиться с ними. Однако вчера, когда мы это озвучивали, представители многих фракций заявили свое несогласие и обвинили нас в том, что мы лукавим», – подчеркнула депутат, отметив, что в письмах граждан есть «указание имени, фамилии и адреса для обратной связи».

«То есть, люди открыто протестуют. Открыто. Они заявляют свою позицию. И депутаты, так же, как и госслужащие – это слуги народа, потому что именно народ в соответствии с третьей статьей Конституции – это высшая власть в нашей стране. И если наши депутаты от других фракций по каким-то причинам это не видят, ну нужно очень сильно постараться, чтобы не знать, о чем думают жители нашей страны», – констатировала Филатова.

В свою очередь, депутат от КПРФ Денис Парфенов прокомментировал вчерашний скандал на заседании Госдумы, когда представители КПРФ хотели развернуть плакат с протестом против QR-кодов. «Судя по тому, как остро представители власти отреагировали на наглядное выражение КПРФ ее позиции, совершенно очевидно, что 90-е годы из нашей страны так никуда и не уходили. Совершенно провокационные попытки расправы над оппозицией – заткнуть рты, всячески продемонстрировать превосходство якобы правящей партии над теми, кто старается возразить, довести волю и мнение народа до правящей верхушки. Вся эта истерическая реакция конечно говорит о том, что власть, видимо, все-таки осознает, как несправедливы по отношению к гражданам ее действия, как неприемлемы ограничения прав и тотальная QR-кодизация общественной жизни, которую так настойчиво продавливают», – подчеркнул он.

«Такая позиция властей не способствует укреплению стабильности в нашей стране. И если власть действительно хочет, чтобы Россия развивалась, она обязана прислушиваться к мнению оппозиции и организовать диалог с обществом, а не только использовать дубинку, как она привыкла», – заявил Парфенов.

«И не противопоставлять части общества друг другу», – добавил со своей стороны депутат от КПРФ Алексей Куринный, подчеркнув, что «это самое страшное, что происходит сегодня». «К сожалению, этому потворствуют федеральные государственные СМИ, когда людей разделяют с QR-кодом, не с QR-кодом – на тех, кто за и, кто против, на тех, кто имеет свою точку зрения, и тех, кому навязали. Это катастрофически, это невозможно. Это необходимо прекратить в ближайшее время, если мы хотим действительно, чтобы наша страна и наш народ были единым целым, который вместе противостоит угрозе в виде ковида, другим угрозам, которые стоят периодически перед РФ. Но эти QR-коды, этот законопроект – по разделению, не имеющий никакого отношения к здоровью. Безусловно, мы продолжим работу, будем вносить поправки и свою позицию отстаивать точно также честно, публично и открыто несмотря на все действия или противодействия сегодня представителей партии власти», – заключил депутат.

Ранее сообщалось, что накануне Госдума со скандалом приняла в первом чтении резонансный законопроект о введении обязательных для россиян QR-кодов для посещения общественных мест. Перед началом рассмотрения в зале пленарных заседаний Госдумы фракция КПРФ устроила демарш, после чего представители думской оппозиции высказалась против его принятия, подчеркнув, что QR-коды не помогут в борьбе с Covid-19, а лишь нарушат права граждан и спровоцируют раскол общества. При этом оппозиция подчеркивала, что поддерживает вакцинацию, но на добровольной основе. Категорический против выступили только две фракции – КПРФ и «Справедливая Россия – За правду».

Стоит отметить, что в ходе голосования о QR-кодах, которое проводилось на сайте РИА «Новый День», почти 1,5 млн высказали свое отношение к новой системе контроля. Более 1,3 млн (90%) участников опроса заявили, что против QR-кодов.

Москва, Мария Соколова

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