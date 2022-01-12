Постоянный стресс, падение рубля и обнищание россиян: главные проблемы РФ усугубит Украина

Главными проблемами для России в 2022 году останутся повышение цен, падение курса рубля и рост уровня бедности. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, ухудшению ситуации внутри страны будет способствовать внешнее давление Запада на «украинском фронте», что и является главным риском для РФ.

«Главным риском для нас остается сохранение Украины в ее прежнем виде. Этот риск проистекает из того, как мы провели 2021 год. А именно – у нас был заниженный курс рубля, что лишь отчасти объясняется необходимостью защититься от возможных коррекций на рынке нефти. Такая коррекция была в ноябре, когда цены на нефть упали на 20%, и этот механизм сработал. Но в то же самое время этот заниженный курс рубля заносит к нам большую инфляцию извне. Повышать заложенную в бюджет цену барреля нефти, не решив вопрос с Украиной, невозможно просто по той причине, что это вероятный источник сильнейшего международного стресса для нашей страны… Весь 21-й год Киев шантажировал войной фактически, концентрируя войска, грозя начать новые агрессивные действия в Донбассе и увеличивая количество обстрелов. Это может означать, что мы должны будем отвечать на их действия в то время, как в ответ мы получим санкции, отток капитала и падение курса рубля. Вот почему это главный риск на 2022 год», – пояснил он.

Эксперт обратил внимание, что на фоне неопределенности с Украиной сохраняется риск для российской экономики в виде падения цен на нефть, что приведет к дальнейшему падению курса рубля. «Сейчас прогнозы очень различаются на 2022 год по нефти у аналитиков и банков. Одни ожидают роста, другие – застой на рынке, но ясно, что сохраняется угроза возможной коррекции, когда цены на нефть растут-растут, а потом резко падают – это стресс для российской экономики. И это, по сути, может означать падение рубля. Вот каковы негативные обстоятельства, которые могут на нас повлиять очень серьезно. И даже если ничего у нас не случится в 2022 году в отношениях с Украиной, и она останется в прежнем виде, пережив как-то эту зиму, то проблема-то останется. Это означает, что нужно постоянно держать экономику немножко прижатой, процессы роста притормаживать, чтобы, не дай Бог, не оказаться в ситуации новых серьезных неприятностей в виде, в том числе, новых западных санкций», – отметил Колташов.

«Для Запада, для США и Евросоюза сохранение вот такой Украины приемлемо. Для них это хорошо, потому что Россия находится в состоянии постоянного такого легкого стресса и ожидания большого стресса. Постоянная необходимость оглядываться на ситуацию на Украине – а как они себя поведут, а что они сделают, а вдруг они вторгнутся в Крым, а что тогда делать, а что тогда будет с рублем, а как себя поведет рынок ценных бумаг – плохо поведет себя – и капиталы будут уходить из России, а будут ли инвесторы чувствовать себя уверенно и понимать, что Россия – это сильная страна и сильная перспективная экономика, если мы не можем ничего с этой проблемой сделать? Украина как дамоклов меч висит над нами постоянно, сбивая рост российской экономики, сбивая его темп», – констатировал он.

По его словам, все остальные проблемы нам известны. «Это бедность большого количества граждан, это необходимость реализовывать инфраструктурные проекты, строить высокоскоростные железные дороги, на это нужно выделять средства. Высокая (ключевая) ставка (Банка России) с точки зрения среднего производственного капитала – проблема известная, и ничего здесь в принципе не изменится. Угроза увеличения пузыря на рынке недвижимости – тоже известная проблема, на нее Центробанк во многом и среагировал, повысив ключевую ставку», – пояснил эксперт.

По его оценке, инфляция в 2022 году сохранится выше прогнозируемого уровня. «Ни на какие 4% инфляции мы не выйдем. Чтобы выйти на инфляцию ниже мировой и вообще на низкую инфляцию, для этого нужно, чтобы рубль укреплялся. Ну как он может укрепляться, если мы находимся в состоянии постоянного ожидания большого стресса? Это означает, что к нам занесет всю мировую инфляцию, а она будет достаточно большой, на 30-40% вырастут цены на мировом рынке за следующий год. Это же все к нам прилетит – и цены на продовольствие. Пусть это будет сбито мерами государства, пропорции будут не такими значительными, но все равно это будет ощутимый рост для населения, никак не 4%, которые обещал Центробанк», – подчеркнул эксперт.

«И выходит, что нужно сперва решить украинскую проблему для того, чтобы более свободно действовать в отношении рубля, дать ему укрепляться, более решительно реализовывать крупные инфраструктурные и социальные проекты внутри страны, не опасаясь, что нам вдруг придется всем вставать на военные лыжи, испытывая эти самые адские санкции, о которых говорят США, или зверский нажим еврократии Евросоюза», – заключил Колташов.

Москва, Мария Соколова

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