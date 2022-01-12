«Инфляция останется высокой»: России угрожают новые санкции, пандемия и энергопереход

Главным риском для России в 2022 году станет продолжение роста инфляции, повышение которой еще больше стимулируют меры по борьбе с ней. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. По его оценке, сохраняются также угрозы новых санкций, пандемии коронавируса и начавшийся в мире процесс отказа от традиционных углеводородов.

«Инфляция, геополитические риски – угроза новых санкций, пандемия – третий и четвертый энергопереход, так называемый, то есть – отказ от потребления традиционных углеводородов – для России, как для крупнейшего экспортера углеводородов, это риски. На самом деле это не только 2022 год. Тот же энергопереход и связанные с ним риски будут и в 23 году, но, тем не менее, сейчас я бы отметил вот эти четыре угрозы», – пояснил Николаев.

При этом экономист прогнозирует, что инфляция в России останется на высоком уровне. «Сохранятся факторы, которые предопределили показатель высокой инфляции в прошлом году. Это внешние факторы, с одной стороны, – рост цен на мировых рынках сырья и продовольствия, здесь свои причины, но, помимо этого, и внутренние факторы, которые тоже останутся. Что касается внешних факторов, то здесь мало что можно сделать на самом деле. А что касается внутренних факторов, здесь можно было сделать. Например, если мы говорим, что внутренний фактор – это то, что мы злоупотребляли в прошлом году директивными механизмами регулирования цен. Можно вспомнить, как началась история прошлого года: замораживание цен на сахар и подсолнечное масло – вот это злоупотребление директивными механизмами», – пояснил он.

«Можно это (директивные механизмы) не задействовать и хотя бы за счет этого снизить инфляцию, но, боюсь, у нас по-прежнему злоупотреблять этим будут. К примеру, в конце прошлого года приняли решение о том, что на те же минеральные удобрения, а они будут влиять на цены на продовольствие, – и цены регулировать, и поставщиков, и объемы поставок. То есть, у нас явно будут злоупотреблять. Это в качестве примера внутренний фактор, за счет которого при грамотном подходе можно было бы все-таки снижать инфляцию. А у нас наоборот она повышается», – констатировал эксперт.

Также Николаев обратил внимание, что в России остаются «проблемы с уровнем конкуренции в экономике». «Это проблемы антимонопольного регулирования. Можем мы здесь что-то сделать? Да, можем. Будет какое-то продвижение? Не уверен. Общий вывод такой. Вот с внешними факторами справиться трудно будет нам самим, с внутренними – они поэтому и внутренние – можно было справиться, но, реалистично оценивая ситуацию, вряд ли это будет. Отсюда общий вывод, что инфляция останется высокой и в текущем году», – подчеркнул он.

Кроме того, эксперт отметил, что негативным образом на экономике и инфляции сказывается пандемия коронавируса и угроза новых санкций. «Если раньше только гипотетически рассуждали о том, что отключат SWIFT – не отключат, то сейчас это обсуждается уже как вполне реальная угроза. Сказать, будут новые санкции или нет, я не знаю, кто смелость такую возьмет на себя утверждать. Я тоже не утверждаю. Но я понимаю, что риски этого есть. И сама угроза новых санкций тоже плохо влияет на инфляцию и в целом на экономику», – уточнил он.

«Пандемия вносит больше неопределенности в состояние экономики. Появился «омикрон». Что там дальше будет… Соответственно, бОльшая неопределенность – это бОльшие риски, это снижение инвестиционной активности, и это, кстати, тоже влияет на инфляцию, потому что производители и продавцы, когда не понимают, что дальше будет, естественно, стараются завышать цены. Это вполне прагматичная ситуация», – заключил Николаев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»