В московском транспорте ужесточат контроль за масочным режимом

В общественном транспорте в Москве будет ужесточен контроль за соблюдением масочного режима и других мер, направленных на минимизацию распространения Covid-19. Об этом сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов. По его словам, особое внимание будет уделяться пассажирам в вагонах метро.

Султанов уточнил, что усиленные проверки продолжатся на входах в метрополитен, на станциях МЦК, МЦД, вокзалах и на наземном транспорте. «В настоящее время ситуация с заболеваемостью штаммами COVID-19, в том числе «омикроном», очень напряженная. Поэтому мы усиливаем контроль за соблюдением антиковидных мер на всем транспортном комплексе столицы. Особое внимание будет уделено ситуации в вагонах метро, поскольку многие пассажиры снимают маски или спускают их на подбородок, проходя через линию контроля у турникетов», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» в комментарии РИА «Новости».

«Со своей стороны мы будем соблюдать все предписания Роспотребнадзора, включая порядок нахождения в масках. Это необходимо для того, чтобы пассажиры городского транспорта находились в безопасности», – подчеркнул Султанов.

В новогодние праздники контролеры выявили более шести тысяч нарушений антиковидных требований в транспорте Москвы, что в два раза больше, чем в аналогичный период 2021 года.

Москва, Светлана Антонова

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