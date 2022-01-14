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Пятница, 14 января 2022, 17:58 мск

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В ожидании всплеска заболеваемости: в Москве поликлиники перевели на усиленный режим работы

Московские поликлиники переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщила руководитель столичного оперштаба, вице-мэр Анастасия Ракова. По ее словам, решение принято в связи и ожиданиями значительного увеличения числа заболевших коронавирусом.

В частности, как говорится в сообщении оперштаба, значительно увеличен штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ. При этом расширен спектр доступных диагностических возможностей: помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс и ПЦР тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования – например, взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие.

В Москве с 20 декабря по 13 января среди проб пациентов, заразившихся коронавирусом, было выявлено 729 образцов со штаммом «омикрон», доля которого превысила 40% в общей картине заражения, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе мэра и правительства столицы. «Доля «омикрона» составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года», – говорится в сообщении.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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