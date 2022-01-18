«Дистанционка» и домашний режим: Собянин сообщил о продлении ковид-ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о продлении ограничений, направленных против распространения коронавируса. Согласно решению столичного градоначальника, до 1 апреля в мегаполисе сохранится домашний режим для пожилых людей, а также удаленный режим работы для 30% сотрудников предприятий.

«Мы пока не знаем, насколько новый штамм («омикрон») опасен для старшего поколения. Чтобы не подвергать его дополнительному риску, я принял решение продлить до 1 апреля 2022 г. домашний режим для людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. Также до 1 апреля 2022 г. продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно», – отметил Собянин в своем блоге, попросив перевести на «дистанционку» максимальное количество работников.

Мэр Москвы пояснил, что эти решения связаны с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». «Во многих странах мы наблюдаем стремительные всплески заболеваемости. К сожалению, и в Москве сегодня «омикрон» уже доминирует в структуре заболеваемости, практически полностью вытеснив «дельту», – уточнил он.

По его словам, на предыдущей неделе число выявленных случаев заболевания выросло в два раза – с 2,8 тысячи до 5,7 тысячи в день. «А сегодня – перевалило за 8 тысяч», – отметил Собянин, добавив, что число госпитализаций остается сравнительно небольшим – 750-800 человек в день.

«Чтобы поликлиники могли справиться с возросшей нагрузкой, мы значительно увеличили количество дежурных врачей. Они работают ежедневно, без выходных. В поликлиниках принимаются необходимые меры для того, чтобы максимально исключить пересечение здоровых пациентов и пациентов с симптомами ОРВИ и ковида», – сообщил мэр Москвы.

Москва, Светлана Антонова

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