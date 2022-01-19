«Инструменты ЦБ не смогут сдержать курс рубля»: дорожающая нефть не поможет

Российская валюта оказалась большим давлением на фоне политических разногласий Москвы и коллективного Запада, повышения рисков военного конфликта на востоке Украины и введения серьезных санкций против РФ. Как считает доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им Г.В.Плеханова, кандидат экономических наук Аяз Алиев. По его оценке, в ближайшей перспективе доллар может подорожать 85 рублей. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Политические разногласия между Россией и Западом по поводу конфликта на востоке Украины повышают риски конфликта и введения серьёзных санкций против РФ. На это инвесторы реагируют распродажей активов. Важный момент заключается в том, что основными держателями российских акций оказались инвесторы из США, Великобритании и иных западных стран», – пояснил Алиев.

Эксперт подчеркнул, что ситуация может «ещё больше усугубиться, если не будет найден общий знаменатель». «Рубль находится под большим давлением. Несмотря на поддержку в лице дорогой нефти, политический фактор перекрывает всю поддержку от нефтяного рынка», – констатировал экономист.

«Рубль уже теряет 3-4 рубля на фоне разногласий, и есть вероятность того, что можно будет увидеть курс 80 рублей за доллар. Центробанк на этом фоне должен будет повысить ключевую ставку, чтобы несколько поддержать рубль. Но если конфликт перерастает в горячую фазу, то инструменты ЦБ не смогут сдержать курс рубля. Рубль может уйти в диапазон 80-85», – заключил Алиев.

Накануне фондовый рынок РФ рухнул, утратив более чем 15-процентный рост прошлого года. Падение началось неделю назад после безрезультатных переговоров по гарантиям безопасности России с США и НАТО. Сегодня фондовые индексы повышаются в почти на 5%. Биржевой курс доллара, повышавшийся на фоне падения индексов Мосбиржи, сегодня опустился ниже 76 рублей, евро продается дешевле 87 рублей.

Москва, Мария Соколова

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