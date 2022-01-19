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Среда, 19 января 2022, 18:50 мск

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Нагрузка выросла на треть: в Москве из-за «омикрона» готовы в два раза увеличить число операторов «неотложки»

В Москве на фоне распространения штамма «Омикрон» могут увеличить в два раза число операторов скорой помощи. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра кол-центра одной из Станций скорой помощи. По его словам, обновление автопарка неотложек продолжится.

«В связи с распространением штамма омикрон нагрузка на все звенья медицинской системы растет, особенно растет нагрузка на кол-центры, справочную медицинскую систему 122, скорую помощь, поликлиники. В частности, здесь, у скорой помощи, нагрузка за эту неделю увеличилась примерно на 30 процентов», – отметил столичный градоначальник.

Собянин также сообщил, что уже заключен контракт на обновление автопарка для скорой помощи – запланирована покупка 200 машин.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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